SP abre inscrições para 36ª edição do programa Municipal de Fomento à Dança

A Prefeitura abre chamamento público para 36ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Com um valor total de R$ 6 milhões, o edital deve contemplar até 20 projetos e os interessados podem se inscrever até 11 de março de 2024.

O edital irá apoiar e fomentar projetos com trabalho continuado de pesquisa e produção de dança contemporânea, promovendo cultura, por meio da linguagem da dança, como principal agente de transformação social, além de consolidar o direito à cultura e diminuir as desigualdades nas diversas regiões geográficas da cidade de São Paulo.

Entende-se por dança contemporânea um modo de produção artística que envolve investigação, pesquisa e criação, não diretamente relacionadas a critérios biográficos de artistas ou a categorização da obra por estilo, conteúdo ou técnicas.

Clique aqui e veja o edital. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Apoio financeiro

O valor total do edital é de R$ 6 milhões e o valor máximo que poderá ser concedido a cada projeto é de R$ 400 mil reais, conforme critérios estabelecidos em lei e previsto no item 9 do edital que serão analisados pela comissão julgadora.

Para atender ao disposto no artigo 4º da lei 14.071/2005, nesta edição serão selecionados até 20 projetos de pessoas jurídicas com sede no município de São Paulo, que representem núcleos artísticos sediados e com atividade profissional na capital, respeitado o valor total de recursos disponíveis.