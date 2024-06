SP abre inscrições de propostas para o Prêmio São Paulo de Literatura

Boa notícia para estudantes, professores e funcionários do Centro Paula Souza (CPS) que tenham lançado um romance em 2023. Até o dia 23 de julho, estão abertas as inscrições para a 17ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Para participar do concurso literário, é preciso que a obra, escrita originalmente em língua portuguesa, tenha sido editada e comercializada pela primeira vez no ano de 2023, em formato impresso, com a primeira identificação numérica (ISBN) atribuída pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o prêmio teve início em 2008 e já revelou nomes importantes da literatura brasileira, como Tiago Ferro, revelado com O Pai da Menina Morta (Editora Todavia); Aline Bei, com O Peso do Pássaro Morto (Editora Nós); e Tatiana Salem Levy, com A Chave de Casa (Editora Record). O vencedor de cada uma das categorias – Melhor Romance do Ano de 2023 e Melhor Romance de Estreia de 2023 – recebe um valor R$ 200 mil.

Para esclarecer as dúvidas dos interessados, a secretaria disponibiliza o e-mail premiosaopaulodeliteratura@sp.gov.br. As inscrições devem ser feitas gratuitamente pelo site cultura.sp.gov.br/premiospdeliteratura2023.