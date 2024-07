SP abre edital para processo seletivo de professores para turmas do Ensino Técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta quinta-feira (4) o novo edital para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores do Itinerário de Formação Técnica Profissional do Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas a partir das 17h desta sexta (5) até 5 de agosto no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp24.

O processo seletivo, que inclui prova objetiva e discursiva, avaliação de títulos (diplomas de formação e experiência profissional) e prova prática (envio de videoaula gravada), destina-se à formação de cadastro de reserva, não havendo um número de vagas determinado. Para 2025, devem ser contratados cerca de 3.000 profissionais. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 29 de setembro.

Os professores selecionados vão ministrar aulas presenciais aos estudantes conforme sua habilitação de nível superior e os componentes curriculares correspondentes. Serão oferecidos nove cursos: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Inscrições e provas

Na inscrição, o candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino de sua preferência dentre as 91 regionais de todo o estado para sua eventual alocação. Deverá também indicar um Eixo de Prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar. A taxa de inscrição é de R$ 49.

O processo seletivo será realizado considerando-se cinco eixos de prova, que englobam todos os cursos disponíveis: Gestão e Negócios (cursos de Administração, Logística e Vendas); Saúde (cursos de Enfermagem e Farmácia); Turismo, Hospitalidade e Lazer (curso de Hospedagem); Tecnologia da Informação (cursos de Desenvolvimento de Sistemas e Ciência de Dados) e Recursos Naturais (curso de Agronegócio).

A remuneração dos professores selecionados será de R$ 5.300 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3.312,50 para jornada de 25 horas semanais. Excepcionalmente, professores da educação profissional poderão ser contratados para carga horária menor.