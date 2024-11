SP abre consulta pública para normas de uso de três parques na capital

A partir desta semana, a população pode enviar comentários e sugestões para a utilização de três parques localizados na capital. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) disponibilizou orientações para uso e operacionalização do Parque Ecológico do Tietê, do Parque Várzeas do Tietê – Núcleo Itaim Biacica e do Parque Estadual do Belém Manoel Pitta, que somam 3.430.236 metros quadrados, o equivalente a duas vezes a área do Parque do Ibirapuera.

O objetivo é que a população frequentadora desses locais na zona leste paulistana possa trazer suas contribuições sobre a utilização de cada unidade, como sugerir mudanças na abertura do parque ou transformar um espaço para um playground, academia ou área pet.

A consulta com a população é importante porque, por meio dessa ação, os frequentadores do entorno poderão trazer suas avaliações como visitantes diários e conseguem enxergar uma mudança ou necessidade diferente de quem não utiliza o espaço com frequência. Para conferir a minuta elaborada e fazer essa análise, basta acessar: Parque Várzeas do Tietê – Núcleo Itaim Biacica); Parque Ecológico do Tietê (Pet) e Parque Estadual do Belém – Manoel Pitta.

O documento foi desenvolvido pela Semil, por meio da Coordenadoria de Parques e Parcerias (CPP), e contém informações sobre os aspectos da unidade, como acessos, regras e proibições de uso do espaço.

Depois desta etapa de consulta pública, as contribuições serão consolidadas e avaliadas. Para contribuir, o usuário deve preencher o formulário relacionado a cada parque:

A população tem até 30 dias para enviar os pareceres.

Sobre os parques

Parque Ecológico do Tietê (Pet)

Criado em 1982, o espaço possui 3.113.236 m² de área em terreno às margens do rio Tietê. Como parte do Programa Parque Várzeas do Tietê, o projeto foi realizado pelo escritório Ruy Ohtake e implantado com o objetivo de proteger as várzeas do estado de São Paulo.

A área ainda apresenta extrema relevância no contexto da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo como um espaço que abriga espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção.

Parque Estadual do Belém Manoel Pitta

Inaugurado oficialmente em junho de 2012, o local foi instituído pela Lei nº 10.760, de 20 de janeiro de 2001 e renomeado pela Lei nº 15.129, de 10 de outubro de 2013. Entre os anos de 1902 e 2007, era um espaço concedido para Fundação Estadual para o Bem-estar do Menor (Febem), no Tatuapé e, em sua origem, conhecido como Chácara Belém.

Por meio do projeto coordenado pela Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente (FUPAM), foi feita a conversão do antigo complexo Febem para o Parque Belém, entregando um novo espaço livre público na cidade.

O projeto de paisagismo foi elaborado pelo arquiteto Raul Pereira, visando preservar a vegetação já existente no terreno que realizou um extenso estudo para tomada de decisões quanto ao manejo arbóreo. Com isso, foi possível preservar mais de 650 espécies de árvores no local.

Parque Várzeas do Tietê – Núcleo Itaim Biacica

O núcleo tem 140 mil m², onde os adeptos da prática esportiva podem aproveitar as quadras poliesportivas, campo de futebol, academia ao ar livre e pista de caminhada e corrida. Além dos quiosques com churrasqueiras, espaços de convivência e ainda playground para diversão da criançada.

O parque foi construído em uma área tombada, a Fazenda Biacica. No local ainda é possível encontrar um casarão histórico com arquitetura luso-brasileira, que está sendo restaurado e logo abrigará um centro voltado para atividades culturais, educacionais e de lazer contemplando públicos de todas as idades.