SP abre as portas para produtores gaúchos para maior festival de cultura agro

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em parceria com o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), convidou produtores artesanais gaúchos para comercializarem seus produtos no maior festival de cultura agro do mundo, que acontece nos dias 27 e 28 de junho, no Allianz Parque, zona oeste da capital paulista. O evento contará também com a participação de produtores artesanais do Estado de São Paulo, em parceria firmada no mês de maio com a pasta. Os produtores paulistas são vinculados às Câmaras Setoriais e Temáticas da Secretaria de Agricultura.

Após captar doações e a disponibilizar equipes técnicas para o Rio Grande do Sul, a Secretaria de Agricultura promove mais uma ação solidária em prol do estado gaúcho. O objetivo da parceria entre a SAA e o GAFFFF é gerar visibilidade e rentabilidade aos produtores gaúchos, contribuindo com a reestruturação comercial dos empreendedores afetados com a tragédia climática. A ação é fruto da formalização de protocolo de intenções entre a secretaria estadual e a organização do evento, importante festival de cultura, música e gastronomia. Na oportunidade, produtores riograndenses e paulistas comercializarão os seus produtos artesanais lado a lado.

Na primeira fase da campanha Agro SP Solidário, a SAA arrecadou 200 mil litros de água e 700 toneladas de mantimentos, principalmente através da ação dos presidentes das Câmaras Setoriais e Temáticas da Agricultura, e foram distribuídos no mês de maio. O suporte técnico foi a segunda fase do movimento de solidariedade, enviando agentes da Extensão Rural, Defesa Agropecuária, Pesquisa e Tecnologia da Informação da Secretaria de Agricultura. Por meio do Instituto Biológico (IB-Apta) também foram doados insumos para o diagnóstico de doenças, transportados pelas equipes da Defesa (CDA).

Produtos de origem animal do RS

No mês de maio, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo autorizou a entrada e a venda de produtos de origem animal do Rio Grande do Sul no estado que antes não podiam ser comercializados fora daquele estado, possibilitando a ação de ajuda aos produtores gaúchos. A medida deu a possibilidade da participação dos produtores gaúchos ao lado dos produtores paulistas no GAFFFF 2024.

Para o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Guilherme Piai, a medida, combinada à participação dos riograndenses no evento, consolida um suporte continuado ao povo gaúcho. “A garantia de oportunidades de recuperação das pequenas agroindústrias do Rio Grande do Sul deve ser transversal, fornecendo tanto os donativos, o apoio técnico e o incremento à competitividade do setor”, enfatizou Piai.