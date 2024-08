SP abre 2,5 mil vagas para cursos gratuitos do Google Cloud com foco em IA

A demanda por profissionais qualificados em inteligência artificial cresceu 39% entre janeiro e abril deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme levantamento da consultoria de recrutamento Michael Page. A pesquisa aponta ainda que o salário dos especialistas em IA pode variar de R$ 15 mil a R$ 32 mil.

Diante desse cenário, o Qualifica SP – Novo Emprego, programa gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), abre inscrições nesta quarta-feira (28) para 2,5 mil vagas em curso de IA realizado em parceria com o Google Cloud e a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT).

On-line e gratuito, o curso “Inteligência Artificial – Google Cloud” apresenta, em três módulos, um panorama dos conceitos de inteligência artificial generativa, desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios de responsabilidade. São 50 horas de curso, que poderão ser realizadas durante um mês e meio e estão divididas em 30 horas de conteúdo programático, 12 horas de tutoria e oito horas de habilidades socioemocionais.

Ao concluírem a formação e cumprirem todos os requisitos, os estudantes serão convidados a participar da Job Fair – Feira de Oportunidades, evento com ofertas de estágio e emprego que acontecerá em novembro.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da Qualifica SP até 22 de setembro. Podem participar moradores do estado de São Paulo com mais de 18 anos. Após efetivarem a inscrição, os candidatos deverão realizar testes classificatórios, a convocação ocorrerá por e-mail.

Job Fair – Feira de Oportunidades

Ao final de cada módulo, será aplicada uma avaliação para obtenção do ‘selo de habilidades’ do Google Cloud, que representam um reconhecimento da empresa de que a pessoa possui conhecimento naquela habilidade específica. Os estudantes que conseguirem os selos necessários e tiverem no mínimo 75% de presença nas aulas poderão participar da Job Fair – Feira de Oportunidades, evento virtual com ofertas de estágio e emprego, promovido pelo Google Cloud e empresas parceiras, que acontecerá no mês de novembro.

Serviço:

Inscrições para cursos de TI do Qualifica SP – Novo Emprego

Prazo: de 28/08 a 22/09

Site: www.qualificasp.sp.gov.br