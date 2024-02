SP abre 1.200 vagas em feiras de artesanato em março para celebrar Dia do Artesão

Para celebrar o Dia do Artesão em 19 de março, a Prefeitura programou diversas ações ao longo do mês para apoiar a geração de renda e acesso ao mercado. Estão disponíveis mais de 1.200 vagas para artesãos e manualistas comercializarem seus produtos nas feiras de artesanato que ocorrerão em março. As ações são do Mãos e Mentes Paulistanas, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que incentiva o setor de artesanato.

A participação nos espaços é gratuita. As inscrições serão aceitas até esta quarta-feira (21). Para participar, o empreendedor deverá ser credenciado no programa, vender apenas produtos artesanais de produção própria e ter disponibilidade para estar presente durante todo o evento.

“A Prefeitura tem ampliado cada vez mais a série de ações e iniciativas de fortalecimento do setor, seja por meio da realização de feiras, da qualificação profissional e da instalação de espaços físicos e fixos de comercialização”, explica secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

As feiras de artesanato vão acontecer por toda a capital, com celebrações especiais do Dia Internacional das Mulheres (8), Dia do Artesão (19), e o aniversário de 5 anos do Mãos e Mentes Paulistanas (22). Ao todo, 91 ações de artesanato vão acontecer em 16 pontos diferentes da cidade, sendo: Parque Severo Gomes (Zona Sul), Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Largo da Matriz e Parque do Trote (Zona Norte), Mercadão das Flores e Parque Anhanguera (Zona Oeste), Mercado da Penha e Parque do Carmo (Zona Leste) e, por fim, Parques Jardim da Luz, Buenos Aires e Praças da Liberdade, Antônio Prado, Oswaldo Cruz, Ramos de Azevedo e do Patriarca (Região Central).

Trabalhadores manuais que ainda não estão credenciados no Mãos e Mentes Paulistanas podem fazer o cadastro para credenciamento neste link. As inscrições para as feiras em comemoração ao Dia da Mulher são exclusivas para artesãs e manualistas mulheres.

Sobre

A Prefeitura conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas. Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Para acessar mais informações e links de inscrição, clique aqui.