Soweto leva o melhor do pagode ao Sesc Itaquera em show gratuito

O grupo paulistano Soweto faz uma apresentação gratuita no Sesc Itaquera no dia 6 de dezembro, às 19h30. A banda, que tem mais de 30 anos de carreira e é referência no cenário do pagode, traz o repertório de seu mais recente EP, Soweto 20 e Poucos Anos, além de grandes sucessos que marcaram a história do grupo, como Derê, Longe da Solidão e Maçã do Amor.

A retirada de ingressos para o show está disponível pelo portal ou aplicativo do Sesc. A partir de hoje (27), os ingressos poderão ser retirados presencialmente nas unidades do Sesc a partir das 17h. O show acontece em um horário especial, pois a unidade não costuma oferecer apresentações à noite.

Composta por Criseverton (percussão) e Dado Oliveira (voz), a formação atual do Soweto promete fazer o público reviver o pagode de sucesso que conquistou todo o Brasil nos anos 1990. Fundado em Itaquera, em 1991, o grupo já percorreu diversas regiões do Brasil e continua a encantar tanto os fãs de longa data quanto as novas gerações que se apaixonam pelo pagode.

Serviço

Soweto

Data: 6 de dezembro de 2024, às 19h30

Local: Palco da Praça de Eventos

Ingressos neste Link a partir de 26/11 às 17h.

Retirada de ingressos nas unidades do Sesc SP a partir de 27/11 às 17h

Grátis. Livre

Sesc Itaquera

Endereço: Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Funcionamento: Quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h

Informações: (11) 2523 9200

Acesso: Grátis

Estacionamento: 1.060 vagas