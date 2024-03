South Summit Brazil 2024 terá as emissões de carbono neutralizadas

Entre os dias 20 e 22 de março, acontece o South Summit Brazil 2024 em Porto Alegre, evento voltado para o ecossistema de inovação, tecnologia e negócios. A edição do ano passado recebeu mais de 22 mil visitantes, contando com a participação de mais de sete mil empresas e três mil startups, além de 600 investidores, incluindo 30 fundos internacionais. Para 2024, os organizadores do evento querem ultrapassar esses números, fazendo com que esta edição seja a maior e mais impactante até o momento.

Além de debates sobre tecnologia, inovação e negócios, este ano o evento dará ainda mais visibilidade para temas relacionados à sustentabilidade e práticas ESG. Em parceria com a Greener, as emissões de gases de efeito estufa (GEEs) geradas pelo evento serão compensadas.

“Com base no inventário de emissões de carbono do evento, estamos prevendo compensar cerca de 1500 tCO2e (toneladas de CO2 equivalente), permitindo que o carbono seja neutralizado por meio de uma operação vinculada à preservação da floresta Amazônica”, comenta Claudio Olimpio, CEO da Greener.

Painel exclusivo sobre mercado de carbono e energias renováveis

Para evidenciar o compromisso ambiental do South Summit Brazil, além de neutralizar as emissões de carbono, o evento apresentará um debate exclusivo sobre biodiversidade, preservação e mercado de crédito de carbono.

No dia 22 de março, a partir das 09h30, será apresentado o painel intitulado “Transformando emissões em oportunidades: explorando o mercado de carbono e energias renováveis na era da inovação e tecnologia para a conservação da biodiversidade”.

A conversa será moderada por Mia Mamede, jornalista, embaixadora da Prospera + Greener e porta-voz das ODS da ONU e contará com a participação de Claudio Olimpio, CEO e cofundador da Greener; Felipe Russowsky, advogado, Chairman e cofundador da Greener; Marcelo Freitas, Chairman e cofundador da Prospera e João Marcelo, cofundador da Pachamama Investimentos.

Entre os temas discutidos estarão: as oportunidades do mercado de crédito de carbono, a responsabilidade corporativa com práticas de ESG, análise sobre a legislação brasileira em relação ao mercado de crédito de carbono, bem como, o panorama de incentivos tributários vinculados às práticas sustentáveis.

Serviço:

O que: Painel: “Transformando emissões em oportunidades: explorando o mercado de carbono e energias renováveis na era da inovação e tecnologia para a conservação da biodiversidade”.

Onde: South Summit Brazil – Av. Presidente João Goulart, 97 – Centro Histórico, Porto Alegre – RS.

Quando: 22 de março, a partir das 09h30.

Últimos ingressos: https://www.southsummit.io/brazil/tickets/