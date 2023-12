Sósias de Pelé, Messi e Vini Jr jogam partida beneficente no RJ

Ver Messi, Romário, Vini Jr., Ronaldinho Gaúcho e Pelé juntos em um mesmo jogo soa como um milagre futebolístico, mas chegou muito perto de acontecer. Pelo menos para os sósias dessas lendas do futebol, que provaram que suas semelhanças com os craques vão além do visual em uma partida beneficente que aconteceu no último fim de semana no Rio de Janeiro. Promovida pela BLZBets, plataforma inovadora de apostas esportivas, a Partida das Estrelas aconteceu dia 2 de dezembro no Quiosque Mané – Praia de São Conrado.

Os sósias fizeram parte de times que representaram duas ONGs: o Instituto ESB, que promove a prática de esportes em Maricá, junto com assistência social no dia a dia e em situações de emergência causadas por acidentes naturais na região; e o Instituto Esporte Mais, uma organização dedicada a levar o esporte para mulheres em todo o país, a fim de promover um mundo mais justo e igualitário.

“Os brasileiros são tão apaixonados pelo futebol que não são apenas fãs dos jogadores que representam seu país, mas se divertem também com os sósias que fazem sucesso nas ruas e nas redes sociais. Com a Partida das Estrelas, queremos aproveitar esse entusiasmo para unir os fãs de esporte em prol de uma boa causa”, apontou a BLZBets sobre o evento, que foi gratuito e aberto ao público.

Os jogadores convidados formaram os seguintes times:

FC Belezinha, representando o Instituto Esporte Mais

Antonio Nicanor Ribeiro – sósia de Pelé

Leonardo Gonçalves de Carvalho – sósia de Gabriel Barbosa (Gabigol)

Gabriel Damaceno da Silva – sósia de Vinicius Jr.

Robson Luiz Cardoso – sósia de Marcelinho Paraíba

Alvaro Roberto Ferreira da Silva – sósia de Gerson

Jeferson Felix Soares – sósia de PH Chagas de Lima Costi (Ganso)

Atlético Belezura, representando o Instituto ESB

Paulo Vitor Veiga Rodrigues – sósia de Lionel Messi

Felipe de lima Alexandre – sósia de Richarlison

Valderino Alves Dos Santos – sósia de Ronaldinho Gaúcho

Guilherme Pereira Silva – sósia de Gustavo Gomez

Elielton Moreira Soares – sósia de Everton Cebolinha

Rafael Sousa Silveira – sósia de Romário

Encabeçado pelo sósia do vencedor do Bola de Ouro de 2023, o Atlético Belezura foi o time vencedor da partida e levou um prêmio de R$ 7.500, que foi doado para o Instituto ESB, além do valor de 50% de todas as apostas feitas durante o evento. Já o Instituto ESB levou R$ 2.500 e 50% das doações.