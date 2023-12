SOS Mata Atlântica e Heineken lançam edital que apoia projetos que colaborem com a despoluição do rio Pinheiros

A Fundação SOS Mata Atlântica e Heineken abriram na última sexta-feira, 8 de dezembro, um edital para a seleção de projetos demonstrativos que colaborem com a melhoria da bacia hidrográfica do rio Pinheiros e seu entorno, na cidade de São Paulo.

Um comitê composto por representantes da Heineken, da SOS Mata Atlântica, da SABESP e do Pacto Global selecionará entre cinco e dez iniciativas conectadas com o rio alinhadas a uma das duas modalidades: soluções baseadas na natureza, contemplando intervenções locais que contribuam para a melhoria da qualidade da água; e ações de mobilização, engajamento, educação ambiental, artes e conhecimentos, que ampliem a rede de cidadãos conscientes e engajados com a recuperação dos rios. Os selecionados serão apoiados com valores entre 50 mil e 100 mil reais.

Serão priorizados projetos que impactem em dois dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: ODS 06 – Água Potável e Saneamento e ODS 14 – Vida na Água. As propostas podem ter como proponentes Organizações da Sociedade Civil com atuação nas áreas ambiental, educativa ou social e micro e pequenas empresas sem vínculos governamentais.

O rio Pinheiros, que faz parte da bacia do Alto Tietê, vem passando nos últimos anos por um significativo processo de despoluição. O sucesso do Heineken Floating Bar, iniciativa temporária também realizada em parceria com a SOS Mata Atlântica, é um exemplo do potencial da área e do interesse do público na revitalização do rio. Localizado na região do Parque Bruno Covas, faz parte da plataforma Green Your City da Heineken, que, lançada em 2021, inclui uma série de iniciativas com o viés de cultura e sustentabilidade. O objetivo do bar foi convidar o público a repensar as formas de ocupação dos espaços urbanos que podem transformar a relação da sociedade com a cidade.

As inscrições poderão ser realizadas até 31 de janeiro de 2024. O edital com todas as informações está disponível no site da SOS Mata Atlântica.

Sobre a Fundação SOS Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG ambiental brasileira que tem como missão inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. Atua na promoção de políticas públicas para a conservação do bioma mais ameaçado do Brasil por meio do monitoramento da floresta, produção de estudos, projetos demonstrativos, diálogo com setores públicos e privados, aprimoramento da legislação ambiental, comunicação e engajamento da sociedade.