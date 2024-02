Sorvetes Rochinha amplia portifólio e lança sobremesas

O verão 2024 promete ser quente e a indústria do sorvete se prepara para abastecer o mercado com inovações. A Sorvetes Rochinha, tradicional marca do litoral norte paulista reforça mais ainda o seu portifólio com sobremesas.

O Brasil está no Top 10 dos países que mais consomem sorvetes no mundo, e o setor faturou 13 bilhões de reais, segundo a ABIS (Associação Brasileira do Sorvete). O setor encara uma retomada de crescimento pós pandemia. “Já sentimos a volta do consumo em 2023 e temos uma expectativa de crescimento de 30%. A Rochinha tem em seu DNA oferecer inovações ao mercado e sair na frente quando o assunto é tendência e não será diferente no verão 2024, que promete ter temperaturas mais altas que os últimos”, revela Lupercio Moraes, CEO da Sorvetes Rochinha.

Nas Praças Rochinha, a marca preparou duas novidades em sobremesas geladas. O Petit Rochinha, a versão da marca do petit gateau. O coco – fruta carro chefe dos produtos mais vendidos – é apresentado numa cocada cremosa e quente, com uma bola de sorvete de baunilha com favas e finalizada com calda de caramelo e coco em lascas.

O Ice Cake, é ideal para quem não abre mão do chocolate: uma fatia generosa de bolo de cacau 70% em camadas, trufado com o sorvete de Leitinho Trufado, um clássico da Rochinha e finalizado com calda de chocolate e farofa de amendoim. Uma sobremesa que forma uma explosão de sabores a cada garfada.

Todas os produtos de lançamentos de verão da Sorvetes Rochinha já estão disponíveis nas 23 lojas da marca em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Angra dos Reis.

Consulte o ponto de venda mais próximo em www.sorvetesrochinha.com.br.

Sobre a Sorvetes Rochinha

A Sorvetes Rochinha iniciou suas atividades em 1983 no litoral norte de São Paulo e hoje é tradicional em todo o estado, além do Paraná e Santa Catarina. O sucesso da empresa se deve, principalmente, à utilização de frutas frescas e receitas exclusivas, mantidas desde a fundação. A marca também é referência na produção de sorvetes com Zero Adição de Açúcares. A fábrica em São José dos Campos possui seis mil m² e segue rígidos padrões de qualidade.