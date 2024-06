Sorteio de 46 vagas em pontos de táxi de grande movimento será nesta sexta-feira (7)

O sorteio de 46 vagas distribuídas em oito pontos privativos de táxi será realizado pela Prefeitura nesta sexta-feira (7), às 11h. São pontos em locais de grande movimento, como o Aeroporto de Congonhas, as rodoviárias do Tietê e do Jabaquara e o Anhembi. No total, mais de 6 mil taxistas se inscreveram para participar.

O sorteio será realizado na Sala de Treinamento A do DTP, que fica na Rua Joaquim Carlos 655, Pari, com capacidade para 60 pessoas. Também poderá ser acompanhado neste link. O resultado será divulgado no Diário Oficial da Cidade até terça-feira (11).

No total, o DTP recebeu 6.069 inscrições entre 7 e 22 de maio, quando o prazo foi encerrado. Os taxistas que realizaram a inscrição tiveram direito de indicar apenas um ponto para o qual desejavam concorrer a uma vaga. O prazo para comparecimento dos sorteados será quarta-feira (12) até dia 21.