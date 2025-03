Sorriso Maroto se apresenta na Vibra São Paulo em abril

O grupo Sorriso Maroto segue na estrada com seu show em 2025. A banda se apresenta dia 25 de abril, na Vibra São Paulo, na capital paulista.

O repertório é formado por canções repletas do melhor pagode, experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação coletiva através da música. O set list passa por faixas mais recentes como “Ela”, faixa do álbum “Sorriso Eu Gosto – No Pagode” e “80 Anos”, além de canções como “Sinais”, “50 Vezes”, “Eu Topo”, “Ainda Gosto de Você”, “1 Metro e 65”, “Futuro Prometido”, “Assim Você Mata O Papai” e todos os sucessos do grupo também farão parte do setlist.

Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 em Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em comemoração aos mais de 25 anos de carreira, o grupo carrega um legado de produzir novos conteúdos e entregar lançamentos sem perder as referências.

SERVIÇO

Show Sorriso Maroto

Local: Vibra São Paulo

Data: Dia 25 de abril | sexta-feira

Horário: 22h

Preço: a partir de R$90

Vendas | https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/sorriso-maroto-14346

Canais de venda oficiais:

-Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/sorriso-maroto-14346

-Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra São Paulo – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de shows ,com horário das 14h até o início do show.

-Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

-Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Classificação: 18 anos. Menores somente acompanhados dos pais ou responsáveis

#Estacionamento Vibra São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536