Sorriso Maroto fará dois shows especiais do projeto “Sorriso Eu Gosto No Pagode”

O “Sorriso Eu Gosto no Pagode” foi o projeto que teve mais visualização dentro do samba e pagode, em 2024. Além disso, foi o único que não é do segmento que ficou entre os 10 mais ouvidos nas plataformas, com mais de 1 bilhão de visualizações. Com o sucesso no digital, o Sorriso Maroto resolveu trazê-lo para os palcos e montar uma verdadeira roda de samba, em um palco 360.

O grupo escolheu São Paulo e o Rio de Janeiro para um evento especial do projeto “Sorriso Eu Gosto No Pagode”. No dia 08 de fevereiro, sobem no palco montado no Memorial da América Latina, em São Paulo, e dia 15 de fevereiro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda pelo site www.ingresse.com. A realização do evento é uma parceria entre Grupo Onda, Maltas e 5 por 5. Na capital paulista fazem parte da organização também, Ginga e a Agência InHaus.

“Estamos ansiosos porque esse show nos leva para o nosso ano de formação da banda, uma fase em que não tínhamos shows em grandes palcos, com plateia cheia e nem bagagem profissional para performar como os artistas do rádio e da TV faziam”, conta Bruno Cardoso.

O grupo interpretará músicas não autorais como fazia há 27 anos. São canções, por exemplo, do Exaltasamba e do Soweto – como foi gravado no projeto “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Vol.2”. Fazem parte também do set list, músicas que o grupo gravou no “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Vol.1”, quando na época convidaram 22 artistas do pagode e do samba. Mas também haverá espaço para faixas autorais como “Ela”, hit do volume 1, e “80 Anos”, música inédita do volume 2.

Bruno ainda faz uma promessa. “Quem sabe a gente não leva alguns convidados como manda um bom pagode”, promete Bruno. “Convidar os nossos amigos, como fizemos no primeiro volume do projeto, também é um ponto desse novo evento”.

A festa será como diz o dicionário sobre um pagode: uma grande reunião musical de sambistas. “Claro, será uma festa regada a muita alegria em forma de música”, completa o vocalista.

SERVIÇO

Sorriso Eu Gosto no Pagode | São Paulo

Local: Memorial da América Latina

Data: Dia 08 de fevereiro | sábado

Horário: a partir das 12h

Preços:

Pista | a partir de R$120

Open Bar | a partir de R$300

Vendas | https://www.ingresse.com/sorriso-eu-gosto-no-pagode-sao-paulo/

Sorriso Eu Gosto no Pagode | Rio de Janeiro

Local: Marina da Gloria

Data: Dia 15 de fevereiro | sábado

Horário: a partir das 15h

Preços:

Pista | a partir de R$110

Open Bar | a partir de R$290

Vendas | https://www.ingresse.com/sorriso-eu-gosto-no-pagode-rio-de-janeiro/