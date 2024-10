“Sorria 2”, Superman, Taeyong e “O Aprendiz”: as estreias da semana na UCI

A semana na UCI está com uma programação para todos os gostos. A superestreia da vez é o terror “Sorria 2”, sequência do sucesso do diretor Parker Finn. A produção acompanha a cantora pop Skye Riley, que está prestes a embarcar em uma turnê mundial, mas começa a viver experiências sobrenaturais e inexplicáveis.Já os fãs de super-heróis podem conferir o documentário “Super/Man – A História de Christopher Reeve”, que aborda a vida do ator Christopher Reeve desde o estrelato como primeiro Super-Homem dos cinemas, até sua luta para encontrar uma cura para lesões na medula espinhal após um acidente de cavalo.

Outra novidade é “O Aprendiz”, filme do diretor Ali Abbasi sobre a ascensão de Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. Protagonizada por Sebastian Stan, a cinebiografia não autorizada acompanha a versão jovem do empresário vivendo na cidade de Nova York durante as décadas de 1970 e 1980. A produção estreia como Filme da Semana na UCI. Entre os dias 17 e 23 de outubro, será exibido com preço promocional: de segunda a quarta, as sessões saem por R$ 11,50, e de quinta a domingo, por R$ 13 (valores de meia-entrada).

A criançada pode curtir “Perfekta: Uma Aventura na Escola de Gênios”, filme derivado da série de TV que conquistou os pequenos. Na trama, Isa, Tom e Linus, precisam salvar a memória do robô Einstein e para isso, contam com a ajuda de um cientista misterioso do Laboratório Perfekta, um ambiente onde os humanos não são bem–vindos.

Nos dias 17 a 20 de outubro a UCI exibe “TAEYONG: TY TRACKS IN CINEMAS”, o primeiro registro solo do idol coreano Taeyong, integrante do NCT 127, um dos maiores sub-units do K-pop da atualidade. A produção mostra os melhores momentos da turnê do artista e, além das performances de tirar o fôlego, cenas de bastidores exclusivas e depoimentos sobre a jornada do rapper.

A partir do dia 23, a rede exibe mais uma atração musical imperdível: o show histórico de Whitney Houston em Durban, na África do Sul, em 1994. A apresentação conta com um repertório que reúne 19 grandes sucessos da cantora, entre eles “I Wanna Dance With Somebody”, “I’m Every Woman” e “Greatest Love of All”.

SEGUEM EM CARTAZ

“Robô Selvagem”, novo filme da DreamWorks (“Como Treinar o Seu Dragão” e “Gato de Botas”), que promete emocionar, divertir e, ao mesmo tempo, educar. Inspirada no best seller de Peter Brown, e com as vozes de Rodrigo Lombardi e Gabriel Leone, a produção conta a história de Roz, uma robô que, após naufragar em uma ilha selvagem, aprende a conviver com a natureza e com os animais que a habitam.

“Coringa: Delírio a Dois” tem Joaquin Phoenix e Lady Gaga em um novo arco sobre um dos vilões mais emblemáticos da cultura pop. “A Forja – O Poder da Transformação” é um drama de superação sobre um jovem de 19 anos que, com o apoio de sua mãe e um mentor inesperado, enfrenta desafios que transformam sua vida.

A aventura adolescente “Tudo por um Popstar 2” é inspirada no livro de sucesso de Thalita Rebouças. “Transformers: O Início” é a primeira animação da franquia e revela a origem do conflito entre Autobots e Decepticons. “A Garota da Vez”, com Anna Kendrick, é inspirado na história real de Cheryl Bradshaw e Rodney Alcala, que chocou os Estados Unidos durante os anos 1970. Já “Infestação”, que tem como cenário um prédio dominado por uma ninhada de aranhas, onde os moradores não podem sair e precisam lutar pela própria sobrevivência; Além do sucesso “A Substância”, protagonizado por Demi Moore, que segue uma atriz em busca de uma substância milagrosa de rejuvenescimento. O filme foi coroado como Melhor Roteiro no Festival de Cannes deste ano.

PRÉ-VENDA “VENOM 3: A ÚLTIMA RODADA”

“Venom 3: A Última Rodada” é a conclusão da trilogia de um dos anti-heróis mais icônicos do universo do Homem-Aranha. A superprodução chega aos cinemas da UCI no dia 24 de outubro e os fãs já podem garantir seus ingressos. Para aumentar as expectativas e tornar a experiência ainda mais completa, a rede oferece um combo especial com pipoca e refrigerante que inclui um copo temático do personagem.