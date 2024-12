Sophya Dorizotto integra o elenco do musical “A Família Addams”

A icônica família Addams, conhecida por seu humor peculiar e excêntrico, enfrenta um desafio inesperado: o namoro de Wandinha com Lucas Beineke, um jovem de uma família extremamente convencional. Este divertido musical, embalado pelas canções de Andrew Lippa, estreou na Broadway em 2010 e já encantou o público em duas montagens brasileiras no Teatro Renault, em São Paulo.

Com grande sucesso ao redor do mundo, o espetáculo segue sendo adaptado em diferentes versões. Agora a Escola Allegresse e seus alunos apresentam sua versão desta obra, contando com um talentoso time criativo para trazer essa história única de volta aos palcos brasileiros.

Entre o elenco está a jovem atriz Sophya Dorizotto, dando vida à Vovó Addams, uma personagem descontraída, divertida, simpática, engraçada, carismática e animada que é um ícone desta história. Contrariando muitas características dos Addams com tanta animação, a vovó traz um senso de humor que coloca um sorriso no rosto daqueles de coração frio.

Sophya estuda teatro há 12 anos, integrando os cursos das escolas Macunaíma, Estúdio Broadway e Allégresse. Fez ballet no Estúdio Meraki e na Cia Atlética, além de aulas de Circo na Cia Fragmentos, Coral e Violino no Guri Polo Brooklin. Já integrou o elenco de diversas peças teatrais, e esteve em apresentações de ballet, circo, coral e violino.

O espetáculo terá únicas apresentações no Teatro Nair Bello, em São Paulo. Os ingressos estão à venda.

Ficha Técnica:

Texto: Andrew Lippa

Direção: Bruno Bossio, Carlos Junior, Guto Muniz, Edu Frena

Produção: Allégresse Dança e Arte

Elenco: Alunos do curso de Teatro Musical da Allégresse

Serviço:

“A Família Addams”

Únicas apresentações

De 12 a 15 de dezembro

Quinta e sexta-feira às 20h30, sábado e domingo às 15h e 20h

Ingressos entre R$ 70,00 e R$ 140,00

Vendas online

Gênero: Musical

Classificação indicativa: Livre