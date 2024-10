Sons que moldam o cérebro: a conexão entre música e aprendizado infantil

A música, além de ser uma forma de expressão e diversão, é uma ferramenta para o desenvolvimento integral das crianças. Por meio dos sons, os pequenos aprendem de forma divertida e constroem habilidades essenciais para a vida. Algumas áreas do cérebro que são ativadas com a musicalização na infância têm muito a ver com o processo educativo. Raciocínio e memória bem desenvolvidos são ferramentas importantes na escola e a música é capaz de desenvolver a percepção espacial e ativar a memória.

Pesquisas mostram que a educação musical também incentiva o desempenho em tarefas de atenção e resolução de problemas. Segundo um estudo publicado pela National Association for Music Education, os pequenos que participam de aulas de música regularmente apresentam um aumento significativo na capacidade de raciocínio espacial, uma habilidade essencial para a matemática e outras disciplinas acadêmicas.

A psicóloga e diretora da School of Rock Curitiba, Thereza Possobom, explica que a música trabalha diversas áreas do desenvolvimento infantil, como a coordenação motora, a percepção sonora, a linguagem e a cognição. “O papel da música para a educação infantil é muito maior do que só entreter a criança. Trabalha a coordenação motora, estimula habilidades essenciais para a educação sócio-emocional, a percepção sonora e também a alfabetização”, afirma a psicóloga, completando que a música também estimula a criatividade, a concentração, a disciplina e a imaginação. “É uma forma lúdica e divertida de aprender”, destaca Thereza.

Linguagem

As canções ajudam a ampliar o vocabulário e a desenvolver a fala. A música, presente em todas as culturas e sociedades, é mais do que apenas uma forma de entretenimento. Ela possui um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças, influenciando positivamente diversas áreas do seu desenvolvimento. Através dos sons, ritmos e melodias, os pequenos exploram o mundo, aprendem e se divertem.

Coordenação motora

A música incentiva o movimento e a coordenação motora das crianças. Ao dançar, tocar instrumentos e acompanhar ritmos, os pequenos desenvolvem habilidades motoras finas e grossas, como a coordenação olho-mão, o equilíbrio e a força muscular. A musicalização também contribui para a percepção espacial e temporal, fundamental para diversas atividades do dia a dia.

Cognição

O raciocínio lógico, a memória e a concentração exigidos ao cantar estimulam o desenvolvimento. Ao aprenderem canções, rimas e melodias, os pequenos desenvolvem a memória, a atenção e a capacidade de concentração. A música também auxilia no desenvolvimento da linguagem, uma vez que as crianças entram em contato com novos sons, palavras e estruturas gramaticais.

Interação

O canto promove a interação entre as crianças e as ajuda a expressar e a compreender suas emoções. A música promove a socialização e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ao participar de atividades musicais em grupo, as crianças aprendem a colaborar, respeitar os outros e a lidar com as diferenças. A música também ajuda a desenvolver a empatia, a autoestima e a capacidade de trabalhar em equipe.

Disciplina

Conforme a especialista, atividades lúdicas como a construção ou a apresentação de instrumentos musicais e a própria compreensão de canções educativas fazem com que as crianças, a partir dos três anos, já potencializem o desenvolvimento de habilidades. Aos poucos é possível introduzir o aprendizado de ritmo, estrutura musical e melodia de uma maneira divertida. “São atividades prazerosas que estimulam a criatividade, a musicalidade e a própria disciplina das crianças”, explica Thereza.

