“Sonho de uma Noite de Verão” será transmitido ao vivo pelo YouTube direto das escadarias da Igreja Matriz de Jaraguá do Sul

A apresentação do clássico “Sonho de uma Noite de Verão”, do compositor alemão Felix Mendelssohn, promete ser um dos pontos altos do Festival Internacional de Música de Santa Catarina (FEMUSC) deste ano e terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube a partir das 20h30 desta segunda-feira (15).

O concerto será executado por músicos que participam do festival e que tomarão a escadaria da Igreja Matriz São Sebastião, no Centro de Jaraguá do Sul. A entrada é gratuita.

O idealizador e diretor-artístico do Femusc, Maestro Alex Klein comemora a escolha do lugar, um marco para o Festival. “Os músicos ficarão posicionados nos degraus das escadas e preparamos uma acústica que vai garantir que o público consiga ter uma experiência musical inesquecível”, disse Klein, que também fará a regência do concerto na Matriz.

A música mais tradicional de todo casamento, a “Marcha Nupcial”, também de Mendelssohn, integra a apresentação. A obra faz parte da cena final da peça ‘Sonho de uma Noite de Verão’.

Inspirada em uma das mais famosas comédias do dramaturgo inglês Willian Shakespeare, “Sonho de uma Noite de Verão” foi escrita em duas etapas. A abertura, em 1826, quando Mendelssohn tinha 17 anos. Dezesseis anos depois, o compositor escreveu a música incidental para uma produção teatral.

O FEMUSC, que este ano completa 19 edições, é o maior festival-escola gratuito da América Latina. Todo ano, o maestro Alex Klein reúne músicos profissionais e amadores para a troca de conhecimento e experiência musical. As aulas e ensaios acontecem durante o dia. O período noturno é reservado para as apresentações formais. E, em 2024, as atrações estão sendo realizadas nas sedes da Igreja Luterana e Católica e em vários locais, como hospitais, shopping, asilo, fábricas, além do Centro Cultural Scar, palco tradicional do festival.

Serviço

Femusc no Youtube

https://www.youtube.com/user/institutofemusc

Igreja Matriz

Av. Mal. Deodoro da Fonseca

Centro, Jaraguá do Sul (SC)