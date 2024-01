Sonda do Japão pousa na Lua e país se torna o quinto a alcançar o astro

A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) informou que sua sonda SLIM (Smart Lander for Investigating Moon, ou Aterrisador Inteligente para Investigação da Lua, em tradução livre) pousou no satélite natural da Terra, fazendo do país o quinto no mundo a conseguir o feito. A JAXA ainda não confirmou, porém, o sucesso total da missão — o estado do aparelho após a operação de descida não está claro no momento.

Após a antiga União Soviética e os Estados Unidos — ainda na Guerra Fria — e, mais recentemente, China e Índia terem conseguido executar pousos lunares, o Japão está próximo de entrar para esta lista. A SLIM, ou “Moon Sniper, como foi apelidada, já está no astro, mas aparenta passar por problemas operacionais.

Na coletiva de imprensa realizada pela JAXA após a alunissagem — termo equivalente a “aterrissagem,” se tratando da Lua — as autoridades responsáveis informaram que os painéis solares que deveriam alimentar a SLIM não estão funcionando. Tanto o motivo para a falha quanto se é possível corrigir o problema não estão claros para a agência. A sonda possui baterias, mas que suportariam suas atividades somente por algumas horas.

A Moon Sniper foi lançada ao espaço em setembro de 2023, alcançando a órbita lunar no dia de Natal. As operações de pouso se seguiram, até que hoje ela pode atingir a superfície. O principal objetivo da missão era testar sua tecnologia — a SLIM é um aparelho leve e relativamente barato, além disso, o Japão pretendia executar um pouso de alta precisão, que atingisse uma distância de até 100 metros de um alvo determinado.