Somos Tão Jovens – Tributo Legião faz show em Ribeirão Preto neste sábado (13)

O “Somos Tão Jovens – Tributo Legião” se apresenta no Hard Rock Café Ribeirão no próximo sábado, 13 de julho, Dia Mundial do Rock, às 21h, com abertura da casa às 19h e, lança uma novidade aos fãs: a nova formação da banda com a participação de Ricardo Fábio, como vocalista.

O show de estreia desta reformulação da banda, inaugura um novo projeto artístico depois de um período de reconstruções internas. No ano passado, o grupo vivenciou um período de transição para estar nos palcos com convidados e parte da função dos vocais foi conduzida pelo baterista, Victor Grili, que manterá alguns números em sincronia com Ricardo Fábio.

Nesta nova fase, a banda resgata sua trajetória e investe numa formatação que levará em conta o potencial multiartístico do novo vocalista. A intenção é garantir aos fãs uma viagem pelos principais sucessos da Legião Urbana. A turnê, que começa em julho, mantém releituras dos principais clássicos da banda brasiliense e canções que marcaram a fase final da carreira do cantor e compositor Renato Russo e se tornaram hinos de diferentes gerações, como “Tempo Perdido”, “Quase sem Querer”, “Ainda é Cedo”, “Pais e Filhos”, “Eduardo e Mônica”, “Que país é este”, “Índios”, “Faroeste Caboclo” e “Monte Castelo”, entre outras.

O violonista e guitarrista Evandro Grili comenta que o novo vocalista é uma inspiração para todos músicos da banda. “Fomos criados em meio à música dos anos 80 e o Ricardo sempre foi uma referência para os músicos da nossa geração. Eu, pessoalmente já tinha trabalhado com ele em outros projetos, contando com sua direção artística de alguns espetáculos que produzi”, conta. E arremata: “dividir o palco com ele vai ser um momento incrível, um privilégio”.

Identidade showmaker

O novo vocalista ganhou o nome artístico Rico Showmaker, por conta da pluralidade de sua experiência artística. Inicialmente, como cantor de bandas brasileiras, à frente de duas icônicas bandas – o Grupo Nós, onde ficou conhecido como Ricardinho, no auge nos anos 80 e 90 – e o Placa Luminosa. Depois, com carreira em musicais nos EUA; ator; dublador reconhecido por vozes famosas do cinema internacional, séries, novelas, games; responsável pela interpretação de trilhas sonoras como Dragon Ball GT (abertura: Coração de Criança (Dan Dan Kokoro Hikareteku) e Dragon Ball Super – encerramento 2: Estelar (Starring Star); produtor do cantor Ney Matogrosso; atual diretor artístico do Mirage Circus, entre outros projetos. Rico afirma que voltar para música em sua cidade é motivo de muita comemoração. Para subir aos palcos do tributo, ele revela que está mergulhando na produção da banda brasiliense e estudando o vasto repertório, a interpretação de Renato Russo, a história e o fascínio dos fãs. “Estou ansioso para começar esse novo desafio com sabor de aventura”.

Planos e turnês

Formado há quase oito anos, o tributo estreou em 2016, no aniversário de 20 anos da morte de Renato Russo, em 11 de outubro de 2016. Até aqui, foram mais de 50 apresentações, sempre para públicos heterogêneos e ecléticos, por todo o País.

Ao abrir a agenda de shows em Ribeirão Preto, o “Somos Tão Jovens – Tributo Legião” tem no radar, ainda, planos de ir para a estrada novamente, fazendo jus ao título que recebeu ao longo de sua história como o maior Tributo Legião Urbana do Brasil.

SERVIÇO – Show “Somos Tão Jovens – Tributo Legião”

Data e horário: 13/07 | Abertura da casa: 19h | Show: 21h

Local: Hard Rock Café – Estádio Santa Cruz – Arena NicNet | Eurobike

Venda On Line: site Bilheto:

https://www.bilheto.com.br/comprar/2437/somos-tao-jovens-tributo-legiao

Produção: Live Co e CMS Produtora

Classificação: Livre