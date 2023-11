Solenidade de Santo André Apóstolo acontece nesta quinta-feira (30)

A Diocese de Santo André se prepara para um momento significativo de fé e comunhão com a celebração da Solenidade de Santo André Apóstolo, marcada para esta quinta- feira, 30 de novembro, às 19h30. A Santa Missa, que homenageia o padroeiro da diocese, será realizada na Igreja Matriz de Santo André, situada na Praça Presidente Vargas, Vila Assunção, na cidade de Santo André.

Presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, a missa representa a unidade para os fiéis, pastorais, congregações religiosas e o clero de todas as paróquias, capelas e comunidades que compõem a diocese. Este momento não apenas honra a figura de Santo André Apóstolo, mas também reafirma os laços entre as igrejas das sete cidades que formam a Diocese de Santo André, incluindo São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Ter Santo André como padroeiro possui uma relevância singular para a diocese. Conhecido como um dos primeiros discípulos chamados por Jesus Cristo, Santo André é uma figura emblemática na história do cristianismo. Nascido em Betsaida, na Galileia, irmão de São Pedro, ele é frequentemente lembrado por seu papel como apóstolo dos gregos, tendo desempenhado um papel crucial na expansão inicial do cristianismo. Sua jornada, marcada pela pregação, pela conversão de muitos à fé cristã e pelo martírio na cruz em forma de X, simboliza a dedicação e o sacrifício em nome da fé. A sua história ressoa fortemente na diocese, inspirando os fiéis a seguir um caminho de devoção, serviço e unidade.