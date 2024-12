Solange Almeida grava DVD “50/50”

Na noite da última quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, a Arena Castelão, em Fortaleza, foi palco de um evento histórico para o forró: a gravação do DVD “50/50”, celebrando os 50 anos de vida de Solange Almeida. O público de 25 mil pessoas cantou em uníssono do início ao fim, criando uma atmosfera emocionante e inesquecível.

O repertório trouxe um equilíbrio perfeito entre os sucessos marcantes da trajetória da cantora e músicas inéditas, pensadas especialmente para o projeto. A abertura, com “Se Não Valorizar”, deu início à festa, seguida por medleys de grandes sucessos como “Deita na BR” e “Que Tontos, Que Loucos”. Entre as inéditas, “Ela Reagiu” levou a plateia ao delírio, enquanto os clássicos do forró reforçaram a conexão de Solange com suas raízes.

“Essa noite é um sonho realizado. Tudo aqui foi pensado com muito carinho para celebrar não só a minha trajetória, mas também todos vocês, que sempre me apoiaram. Esse DVD é nosso!”, afirmou Solange durante o show, arrancando aplausos do público.

Além da cantora, o palco do “50/50” recebeu participações especiais de artistas renomados, como Marília Tavares, João Gomes, Taty Girl e Seu Desejo, que abrilhantaram ainda mais a celebração. Cada convidado trouxe um toque especial às apresentações, tornando a noite ainda mais memorável para os fãs presentes.

O evento também foi marcado pela solidariedade: cerca de 50 toneladas de alimentos foram arrecadados para a campanha Ceará Sem Fome, reafirmando o compromisso de Solange com causas sociais. Mesmo sendo realizado em uma noite de quinta-feira, o público permaneceu até o final, reforçando a devoção e carinho pela artista.

Com o sucesso da gravação, Solange Almeida encerra o ano de 2024 em grande estilo, deixando fãs ansiosos para o lançamento oficial do DVD “50/50”, que promete ser um marco em sua já brilhante trajetória.