Sol e tempo seco predominam até sexta (9) em SP, e chuva chega no fim de semana

O tempo seco, quente e ensolarado deve se manter na capital paulista até a próxima sexta-feira (9), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Essa condição deve mudar na noite de sexta com a chegada de uma frente fria que trará chuva e queda brusca de temperatura até os primeiros dias da semana que vem.

Para esta terça (6) a previsão indica mínima de 16°C, temperatura a ser registrada na madrugada, e máxima de 29°C ao longo do dia, segundo o CGE.

A quarta-feira (7) também será de tempo aberto, com poucas nuvens e temperatura acima da média para o mês de agosto.

A mínima de 17°C ocorrerá também na madrugada, e a máxima, ao redor dos 30°C, no período da tarde. Os índices de umidade do ar se mantêm baixos, com valores mínimos em torno dos 28% na maioria dos bairros da cidade.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar (entre 30% e 20%) para esta terça.

O alerta vale para toda a região Centro-Oeste, estados de São Paulo e Minas Gerais e norte do Paraná.

O instituto orienta a população a consumir bastante líquido e evitar exposição ao sol e desgaste físico nas horas mais secas.