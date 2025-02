Soho House recebe Margareth Menezes, Vai-Vai, Batekoo e outras atrações para primeira festa de Carnaval

Além da celebração, que acontece na sexta, 21 de fevereiro, a Casa também preparou uma agenda temática para todo o mês, com oficinas e exibições de filmes sobre o assunto.

Em seu primeiro ano de atuação no Brasil, a Soho House São Paulo realiza a primeira festa de carnaval da história da Casa. Com grande show da cantora e compositora baiana Margareth Menezes, a Soho House recebe, no dia 21 de fevereiro, a partir das 19h, membros e convidados para comemorar uma das maiores festas populares do Brasil.

Atrações musicais que representam a cena cultural vibrante do Brasil, como a bateria da escola de samba Vai-Vai, Batekoo, Heavy Bloco e os DJs Mulú e Felipe Mar, completam o line-up da celebração.

Atendendo ao público criativo da Casa, a agenda pré-carnaval da Soho House São Paulo inclui também workshops de fantasia com Flávia Akemi, Samba do Adilson, Baile Charme, em parceria com o Sampa Charme, aulas de ginga com a embaixadora da escola de Samba Salgueiro, Sabrina Ginga, além de exibição de filmes com a temática de carnaval: “Ó pai ó” e “Orfeu do Carnaval”.

A programação especial, que celebra um dos maiores eventos culturais do Brasil, reforça o compromisso da Soho House São Paulo em criar espaços para que os membros possam se conectar, evoluir, se divertir e gerar impacto, sempre celebrando a diversidade criativa do país.