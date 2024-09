Softwares e análise de dados: conferência internacional discute futuro da segurança pública

A tecnologia pode ser uma grande aliada na proteção dos cidadãos e isso ficou ainda mais evidenciado durante a abertura da 17ª edição da Feira e Conferência Internacional de Segurança 2024, realizada em Santana, na zona norte de São Paulo, nesta terça-feira (3). O Secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, participou da abertura, ouviu sugestões de especialistas e outras autoridades, bem como revelou ideias para aprimorar o trabalho das forças de segurança paulistas.

Todos os participantes tiveram acesso aos últimos e mais avançados lançamentos do ramo, com apresentação de tecnologias sofisticadas que usam análise de dados, softwares e inteligência artificial.

Para o secretário, a tecnologia tem aumentado a agilidade das equipes de segurança, desde a parte de investigação, até mesmo as ações nas ruas. “Com o monitoramento de câmeras, conseguimos analisar placas de carros, identificar procurados pela Justiça, ter uma comunicação mais eficaz entre as equipes, dentre muitas outras facilidades”, disse.

Também presente na conferência, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou: “Se o crime vai se sofisticar, então a gente vai se sofisticar ainda mais”.

Diversos líderes de governo, gestores de segurança e especialistas compartilharam suas visões estratégicas sobre as tendências mais relevantes do setor.

O chefe da Segurança Pública destacou ainda as ações da gestão como o uso de tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres e outros suspeitos de crimes de alta periculosidade soltos em audiência de custódia; o aplicativo SP Mulher Segura; os sistemas de softwares usados pela Polícia Civil que permitem pesquisas de qualidade e têm auxiliado nas investigações; e a tecnologia usada pelos diversos setores da Polícia Técnico-Científica, colaborando para a elucidação de crimes diversos.

“Estamos nos modernizando para revolucionar a segurança pública no estado de São Paulo. É mais um passo que estamos dando no combate ao crime organizado, com trabalho de inteligência, planejado e integrado”, completou.