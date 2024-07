Sofia Pimenta é eleita Princesa do Chocolate 2024 em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires conheceu na noite desta sexta-feira (12) a Princesa do Chocolate 2024. Sofia Pimenta, 23 anos, recebeu a coroa e a faixa de representante oficial do 15º Festival do Chocolate da cidade. Elis Castilho e Bianca Simões ficaram em segundo e terceiro lugar no Concurso, respectivamente.



Divulgação

Nascida em Ribeirão Pires, Sofia é graduada em Marketing e empreendedora do ramo da moda. A moradora do bairro Santana foi escolhida entre sete candidatas que participaram do Concurso Princesa do Chocolate 2024, realizado no Pavilhão de Eventos do Parque Oriental. Para elegê-la, o corpo de jurados avaliou quesitos como simpatia e potencial das jovens ribeirão-pirenses para ser representantes oficiais da cidade e do Festival do Chocolate.



“Desde criança minha família está nesse mundo artístico. Acompanhei de perto quando minha irmã Sabrina foi princesa em 2018 e espero ser tão bem acolhida pela cidade como ela foi”, comentou Sofia.