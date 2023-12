Sofia Freire abre caminhos para novo álbum com o single “Minha Imaginação”

A cantora, compositora e produtora musical Sofia Freire está perto de divulgar o seu novo disco. “Minha Imaginação”, já disponível em todas as plataformas digitais, é o single que abre os caminhos desse próximo trabalho da pernambucana.

Inspirada por escritoras como Hilda Hilst e Virginia Woolf, Sofia Freire explora um tema até então não abordado em suas músicas: o divertido universo dos desejos que sentimos. “Eu olhei para minha obra e refleti que eu não falava sobre isso. Não porque não me atravessava, mas porque achava que não cabia pra mim, que sempre trouxe para minhas músicas questões mais existencialistas. Então me perguntei “se eu falasse sobre isso, como eu falaria? Qual seria a minha perspectiva sobre o assunto?””.

Partindo dessa inquietação, a faixa reflete sobre o querer, platônico e totalmente intencional. “Esse som é sobre o prazer de fantasiar, livre de julgamentos, de vergonhas, o que é super válido. Não é confundir realidade e fantasia. É deixar essa energia criativa-sexual fluir”.

Na sonoridade, a riqueza cultural do Recife ganha protagonismo, mesclando elementos do brega com sintetizadores e camadas de voz, características distintivas na estética da Sofia Freire. O resultado é inusitado, dançante e leve. “‘Acho que também é surpreendente no sentido de que as pessoas não esperam um brega vindo de mim”, comenta.

Homero Basílio assina a mixagem e a co-produção musical. Na masterização, toques de Buguinha Dub – reconhecido por trabalhos com Baiana System, Ponto de Equilíbrio e Nação Zumbi.

O videoclipe que acompanha o lançamento foi totalmente produzido por Sofia Freira, em sua própria casa, utilizando uma combinação de técnicas digitais e analógicas. Entre sobreposições, que criam texturas já incorporadas à identidade visual do disco, uma abordagem psicodélica ganha espaço, entregando em vídeo um retrato visual da imaginação, abstrações e sinapses.

Ao longo dos últimos seis anos, desde a estreia do seu último álbum, “Romã”, Sofia Freire passou por uma significativa evolução artística. Nesse período, se envolveu em diversas experiências colaborativas, explorando ritmos diversos e aprofundando, ainda, seus estudos em diferentes formas de expressão. Esse mosaico de influências contribui para que suas composições explorem novos campos estéticos.