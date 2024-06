Sodiê lança Bolo de Pistache

A Sodiê, maior franquia de bolos artesanais do país, conhecida por suas criações saborosas e de muita qualidade, traz o seu novo lançamento: o Bolo de Pistache #163. A combinação de ingredientes de alta qualidade garante uma sobremesa deliciosa e sofisticada.

O pistache, amplamente apreciado e com propriedades nutritivas excepcionais, é a estrela dessa criação. O novo sabor é elaborado com massa branca leve e delicada, que contrasta perfeitamente com seus recheios de trufado e aerado de pistache. A cobertura, feita com trufado de pistache, é finalizada com uma generosa camada de pistache granulado, proporcionando uma explosão de sabores e texturas a cada mordida, garantindo uma experiência única para os amantes de doces.

Além do Bolo de Pistache #163, a rede reúne em seu cardápio outros 80 sabores, incluindo 17 opções da linha Zero Açúcar, receitas caseiras, e até versões veganas. Além disso, oferece uma variedade de docinhos, balas de coco, tortas açucaradas, uma carta exclusiva de cafés e uma linha de salgados, tanto fritos quanto assados.

O lançamento já está disponível em toda a rede de franquias da Sodiê Doces.

No Recife, a Sodiê fica na Galeria Derby Center I (Rua Joaquim Nabuco, 409, loja 15 – Derby), e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 19h, sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 12h às 18h.

Os pedidos podem ser feitos e retirados na loja ou no aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android e via delivery por Whatsapp (81 99906-9339) e/ou iFood. Mais informações: 81 3877-9788 e @sodiedocesrecife.