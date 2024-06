Sodiê Doces reabre unidade de Ribeirão Pires

A Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do país, reabre amanhã, quinta-feira (20) a unidade de Ribeirão Pires, no ABC paulista. Ao todo, a região composta por sete cidades, conta dom 26 lojas da marca. A unidade, que fica na Rua Miguel Prisco, 130, irá funcionar todos os dias das 10h às 20h e, amanhã, devido a reabertura, contará com degustação gratuita de bolos das 14h às 16h.

O casal Ronaldo e Helena Capussi é proprietário da unidade. “Juntos temos cinco lojas da marca, sendo três em São Bernardo, uma em Santo André e essa de Ribeirão. Temos muita satisfação em reinaugurarmos essa loja na cidade de Ribeirão Pires, para público tão fiel à marca. Nesses 5 anos que estamos na rede Sodiê Doces, sempre trabalhamos com a premissa de encantar nossos clientes. E aqui nessa cidade tão acolhedora e aconchegante não será diferente”, avalia Helena.

A marca dispõe de mais de 80 tipos de sabores de bolos, além de uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. No cardápio, a Sodiê oferece ainda docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco (com e sem cobertura) e sua linha exclusiva de salgados, fritos e assados, que podem ser consumidos em loja ou na versão mini, ideais para serem levados para casa.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial (www.sodiedoces.com.br/lojas).

Serviço: Reinauguração Ribeirão Pires/SP

Data: 20 de junho – Degustação gratuita: das 14h às 16h

Endereço: Rua Miguel Prisco, 130 – Ribeirão Pires – SP

Telefone/WhatsApp: (11) 4824-0146 / (11) 99624-0146

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 10h às 20h

Sodiê Doces – A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente 375 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeira qualidade e frutas frescas. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva – SP). Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades. A rede fechou 2023 com faturamento de 640 milhões de reais, registrando crescimento de 15% em comparação com 2022 (560 milhões de reais) e 30 novas unidades.