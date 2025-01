Sodiê Doces abre terceira unidade em Mauá, no ABC Paulista

A Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do país, inaugura amanhã, sábado, dia 4 de janeiro, a terceira unidade no município de Mauá e a 27ª loja no ABC Paulista. Neste dia, excepcionalmente, a loja abrirá ao meio-dia, com degustação gratuita das 13h às 14h e das 17h às 18h.

A unidade, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 1558, Jardim Zaira, é aconchegante, instagramável, com vagas para carros na frente e espaço kids.

Espaço Kids/Divulgação

“Essa é nossa terceira loja, todas em Mauá. A primeira inauguramos em 2012, a segunda em 2014 e essa em 2025. Estamos crescendo como franqueados graças à força da marca e aos produtos com alta qualidade. Não temos dúvidas que a unidade do Zaira será mais um sucesso com os clientes”, explica Jurema Cabral, que administra as unidades ao lado dos filhos.

Vagas – frente loja/Divulgação

A rede dispõe hoje de mais de 80 sabores diferentes de bolos, linha Zero Açúcar, receitas caseiras e versão vegana, além de docinhos (zero açúcar, belgas, finos, tradicionais e bombom), balas de coco (com e sem cobertura), tortas açucaradas, carta exclusiva de cafés, bebidas geladas e uma linha exclusiva de salgados, fritos e assados.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial (www.sodiedoces.com.br/lojas).

Serviço: Inauguração Jardim Zaira – Mauá

Data: 4 de janeiro – Degustação gratuita: das 13h às 14h e das 17h às 18h

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 1558, Jardim Zaira – Mauá (SP)

Telefones: (11) 5198-2159 / (11) 99413-8346

Horário de Funcionamento: Segunda-feira a sábado, das 9h às 20h, e aos domingos e feriados, das 9h às 16h.