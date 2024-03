Socorro Lira apresenta o show Dharma em Diadema

Socorro Lira apresenta o lançamento do disco Dharma. A cantora e compositora paraibana circulará com o novo show por seis cidades do Estado de São Paulo, durante o mês de março. No grande ABC, em Diadema, o show será na sexta-feira, dia 15, no Teatro Clara Nunes, com entrada gratuita.

Datas da turnê Dharma em março: Guararema (dia 8), Paraibuna (9), São José dos Campos (10), Botucatu (13), Guarulhos (14) e Diadema (15).

No palco, Socorro estará acompanhada por dois veteranos: Jorge Ribas no violão e Ricardo Vignini com sua virtuosa viola caipira. Os músicos são parceiros de composições e também participaram da gravação do álbum. O repertório do show traz as novas canções do disco.

Dharma é seu 15º álbum de carreira e celebra seus 22 anos de trajetória artística, trazendo músicas criadas com parcerias e participações de Chico César, Zélia Duncan, Jorge Ribbas, Ná Ozzetti, Ricardo Vignini, Ana Costa e Swami Jr.

A capa foi um presente deixado pelo celebrado ilustrador, Elifas Andreato (1946 – 2022), parceiro de Socorro em iniciativas como o Prêmio Grão de Música, criado pela artista para destacar e valorizar a canção brasileira.

A turnê Dharma é viabilizada por meio do ProAC 2023, produção Liraprocult, realização Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo

As músicas de ‘Dharma’

A faixa homônima “Dharma” abre o disco, composição de Ricardo Vignini que também participa na viola. “Deusa Livre” foi criada junto com Chico César, com quem a cantora divide o dueto na faixa. Na voz de Socorro, “Lilith” é uma parceria com o angolano José Eduardo Agualusa.

“Como El Amor” é a única canção do álbum em que Lira assina letra e música; e tem duas versões, em portguês e espanhol. Uma guajira gravada em Havana com os percussionistas cubanos Andrés Coayo, Jorge Coayo e a solista cubana Olivia Soler no três. Swami Jr. fez a produção musical, o arranjo e participa como convidado especial com seu violão de sete cordas. A música ganhou videoclipe gravado em Cuba, pelas diretoras Angela Berruezo Pujol (Espanha) e Daniela Narvaez Huertas (Colômbia).

“E Você Chega Tarde” traz o dueto com Zélia Duncan, que assina com Socorro a autoria da música. Outros parceiros na composição das faixas, também fazem participação especial: Ana Costa em “Não Acabou o Assunto”, Jorge Ribbas em “Natal é uma Capital” e Ná Ozzetti em “Gaza Jacarezinho”.

“Assobio”, composta com Patrícia Bastos, vem com um potente coro de artistas e ativistas indígenas: Auritha Tabajara, Kawne Tabajara, Rica Wapichana, João Irineu Potiguara, Márcia Kambeba, Maybí Machacalis, Daniel Munduruku, Cacique Pequena, além de Ná Ozzetti.

Nas demais faixas do álbum, Socorro divide a autoria com parceiras e parceiros musicais. “Preta Susana” com Isadora Titto, Fabrício Mascate e Phil Santos, trazendo um trecho do romance ‘Úrsula’ (de Maria Firmina dos Reis). “Depois de Ontem” com Cecília Beraba e “Em Resposta” com Cátia de França.

https://www.socorrolira.com.br

https://www.instagram.com/socorroliracantora

Serviço

Show Dharma – Socorro Lira em Diadema

Data: 15 de março 2024 (sexta-feira)

Local: Teatro Clara Nunes

Horário: 20h

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro – Diadema

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

Capacidade: 371 lugares

Ingressos: gratuito (distribuídos no local a partir de 40 minutos antes do show)

Acesso para pessoas com deficiência

Agenda:

Guararema

Data: 8 de março 2024 (sexta-feira)

Local: Estação Literária

Horário: 20h

Paraibuna

Data: 9 de março 2024 (sábado)

Local: no Boulevard da Praça Manoel Antônio de Carvalho, Centro, Paraibuna

Horário: 19h

São José dos Campos

Na programação do Música no Parque

Data: 10 de março 2024 (domingo)

Local: Parque Vicentina Aranha

Horário: 10h30

Botucatu

Data: 13 de março 2024 (quarta-feira)

Local: Auditório Prof. Paulo Rodolfo Leopoldo (UNESP)

Horário: 20h

Guarulhos

Data: 14 de março 2024 (sábado)

Local: Teatro Adamastor

Horário: 20h

Dharma – Faixa a Faixa