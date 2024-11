Sobrevivente dá à luz após tragédia que deixou 18 mortos

O trágico acidente de ônibus na Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), que resultou na morte de ao menos 18 pessoas, tem gerado comoção e levantado questões sobre segurança e manutenção de veículos. Entre os sobreviventes está Jacqueline Nunes da Silva, que deu à luz a Kaylan Vinicius Nunes da Silva no Hospital Regional da Mata, logo após ser atendida pelos ferimentos do acidente. O procedimento de cesariana foi realizado emergencialmente devido ao risco para o bebê. “Graças a Deus, meu bebê está vivo”, comemorou Jacqueline.

O acidente também trouxe à tona preocupações sobre as condições do veículo envolvido. Maria das Graças de Queiróz Silva, viúva do motorista Luciano de Queiroz Araújo, relatou problemas mecânicos no ônibus dias antes do acidente. Apesar disso, documentos preliminares indicam que o veículo estava com manutenção em dia. “O ônibus tinha condições de uso”, afirmou o delegado Guilherme Iusten, que aguarda o laudo pericial para determinar se alguma falha contribuiu para o acidente.

Entre as vítimas identificadas estão crianças e idosos, destacando a dimensão da tragédia. O ocorrido não só abala as famílias envolvidas como também alerta para a importância da segurança no transporte coletivo.

Em conclusão, enquanto as investigações continuam, a comunidade local busca respostas e justiça para as vítimas deste lamentável episódio. O caso serve como um lembrete urgente da necessidade de rigorosos padrões de segurança e manutenção em veículos de transporte público. A história de sobrevivência de Jacqueline e Kaylan traz um raio de esperança em meio à tristeza e à perda, simbolizando a resiliência diante da adversidade.