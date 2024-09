Sobe para 23 o número de cidades paulistas afetadas por incêndios nesta sexta (13)

Incêndios atingem 23 municípios de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (13), segundo a Defesa Civil. O número é maior que o contabilizado na noite desta quinta (12), quando 19 cidades sofriam queimadas. Três aeronaves estão sendo usadas para auxiliar nos casos mais críticos.

As queimadas se concentram em Amparo, Bananal, Bom Jesus dos Perdões, Brotas, Caconde, Campinas, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Cachoeira Paulista (veja vídeo abaixo), Cristais Paulista, Elias Fausto, Francisco Morato, Itirapuã, Ituverava, Lindóia, Mairiporã, Mococa, Morro Agudo/Pontal, Paulicéia, Pedregulho, São Carlos, São José do Barreiro e, por fim, Mairiporã.

Esses municípios estão distribuídos em diversas regiões do estado de São Paulo, incluindo Guarulhos, Vale do Paraíba, Campinas, Presidente Prudente, Araraquara e Franca.

No município de Caconde, perto de São Carlos, um incêndio de grandes proporções atingiu uma APP (Área de Preservação Permanente) na rodovia Dom Thomas Vaqueiro, na altura do km 28. Até o momento, segundo a Defesa Civil, aproximadamente 121 hectares de área cultivada, pastagem e vegetação natural foram consumidos.

Uma residência foi interditada preventivamente, e a família foi encaminhada para casa de familiares. O fogo ainda persiste, e as equipes continuam no combate. Não houve vítimas registradas.

Na manhã de quinta (12), chamas atingiram uma área de vegetação natural perto da rodovia que liga São Carlos a Brotas. A Defesa Civil Municipal, com o apoio de três viaturas, o Corpo de Bombeiros e usinas da região, estão no local desde então. Os órgãos afirmam ainda não ser possível calcular a área atingida e que não houve vítimas até o momento.

Outro município que sofre queimadas desde ontem é Campo Limpo Paulista, a 60 km da capital, principalmente na serra do Mursa. Um helicóptero Águia realizou 51 lançamentos de água, totalizando 17.850 litros, além de apoio às equipes terrestres. A área total afetada ainda não foi dimensionada. Nesta sexta, pela manhã, uma nova vistoria será realizada pelas equipes do Corpo de Bombeiros para avaliar a continuidade do combate ao fogo.