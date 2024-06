Sob os Ventos da Inclusão a 5ª Velas Eficientes participa da 1ª Regata Inclusiva no Yacht Clube

Na maviosa manhã dominical, onde o sol acariciava suavemente águas tranquilas da represa de Guarapiranga, o Yacht Clube Paulista, converteu-se em cenário tão sereno quanto inspirador, numa jornada única e tocante que desdobrou-se diante de olhares atentos e corações abertos para contemplar 5ª Edição do Velas Eficientes onde se realizou a primeira Regata Inclusiva. Os presentes partilharam de uma bela interação com 30 voluntários, que comungaram toda experiência no uso de indumentárias e técnicas náuticas com os marujos pra lá de especiais.

Foi um encontro de sonhos e superações, onde as águas acolhiam não apenas barcos, mas também as novas histórias que estavam a ser redigidas através da emoção, adrenalina e recreação, na interação entre os velejadores e as pessoas com deficiência que pela primeira vez, vivenciaram a incrível experiência. Tudo graças à Associação Adote um Cidadão, fundada há 25 anos, pelo empreendedor Social, Antonio Carlos Veiga, que sob o olhar cintilante do sol do último domingo, realizou a 5ª Edição do Projeto Velas Eficientes, que consiste em uma ação socioeducativa inclusiva que proporciona aos marujos pra lá de especiais a experiência de velejar e interagir com indumentária náutica. Nesta edição do Projeto os cidadãos com deficiência protagonizaram a primeira Regata Inclusiva de São Paulo, um marco de amor, compaixão e união marcado por centenas de pessoas às margens do Guarapiranga.

Sob o comando habilidoso dos membros da Sailing Sense, parceira de nossa frutífera Aliança Social, proporcionou com muita responsabilidade e carinho, mais uma vez aos nossos marujos destemidos a oportunidade de deslizarem graciosamente pelas águas, como se cada sorriso fosse uma vela a mais impulsionando o barco da inclusão rumo a um amanhã mais luminoso e acolhedor para todos.

O campeão mundial e duas vezes medalhista olímpico, o velejador Lars Grael, deu a honra de estar presente e abriu a cerimônia com um inspirador discurso sobre a inclusão e a importância das velas como instrumento de integração social.

“Eu como velejador olímpico e deficiente”, diz Lars Grael. “Sei como é difícil mudar a mentalidade, uma cultura e democratizar um esporte que outrora era rotulado como para poucos. E hoje com o Projeto Velas Eficientes, vejo isso acontecer com tantas pessoas reunidas para velejar e promovendo a inclusão daquilo que é tão importante pra gente que é o esporte nautico”

“O Yacht Club Paulista sente-se feliz por estar pela segunda vez apoiando através de nossa responsabilidade social o Velas Eficientes” Diz o Comodoro Sérgio A. G. Canineo, Presidente do Yatch Club Paulista. “Ver tanta alegria nos rostos das pessoas nos motiva a instituir o evento no Calendário Oficial.”

Cinco veleiros participaram da Regata Inclusiva, no estilo Barla-solta, que contornou a Ilha dos Amores, numa competição que ficará eternizada na memória de todos os presentes e teve como campeã a equipe Florzinha Branca.

“Eu estou na minha primeira Regata Inclusiva através do Adote um Cidadão”, diz eufórico João Maia, deficiente visual. “Esporte se faz dessa forma, inclusão se faz dessa forma. E o Adote um Cidadão tem essa veia, pois ele inclui as pessoas através de diversas atividades.”

“Que essa regata tenha sido apenas o primeiro capítulo de uma saga contínua de inclusão e diversidade, onde cada coração encontre seu espaço para brilhar, onde cada alma seja livre para navegar os mares da vida com dignidade e respeito”, diz Antonio Carlos Veiga, idealizador do projeto. “O Velas Eficientes é oportunidade perfeita de comungarmos momentos especiais, através do altruísmo e fraternidade. Pois, no final das contas, somos todos marinheiros nesse vasto oceano da humanidade, navegando sob as velas do amor e da esperança.”

É assim que a Associação Adote um Cidadão segue disseminando as boas práticas de Inclusão, Empreendedorismo e Responsabilidade Social, desde 1999, e não para por aqui, pois no dia 13 de julho teremos o Mergulho Eficiente – uma oportunidade sinestésica que vai fundo no coração das pessoas pra lá de especiais e no dia 27 de julho o Jipe Eficiente, lama, atoleiro e muita emoção nas mais de 20 trilhas inclusivas espalhadas em cidades pelo Brasil.