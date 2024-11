Sob a chuva, Gusttavo Lima emociona público no Caldas Country Festival 2024 

Um dos shows mais aguardados da primeira noite no Caldas Country Festival 2024 foi marcado por momentos únicos que já entraram para a história de 17 edições do festival. Sob uma chuva forte, Gusttavo Lima subiu ao palco na madrugada deste domingo (16) para entregar um verdadeiro espetáculo aos mais de 25 mil presentes. Durante duas horas de apresentação, o Embaixador do sertanejo cantou seus maiores sucessos e ainda surpreendeu ao interpretar clássicos de Bruno & Marrone e Zezé Di Camargo & Luciano.

O show, que marcou a 12ª apresentação de Gusttavo Lima no festival, também contou com um momento descontraído quando, ao anunciar a participação especial da dupla Hugo & Guilherme, Gusttavo quase caiu ao caminhar para trás, mas manteve o bom humor e seguiu animando a multidão. O Embaixador agradeceu a Deus e aos fãs presentes, que mesmo debaixo de chuva, puderam sentir sua entrega.

Após um primeiro dia coroado por grandes espetáculos, o Caldas Country Festival 2024 continua neste sábado (16) com apresentações de Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Mari Fernandez, Rayane & Rafaela, Ralf e Pedro & Rafael, no último dia desta 17ª edição do megaevento.