‘Só pensei em salvar o menino’, diz guarda-vidas que resgatou criança em praia do Guarujá

Foi no domingo, 9 de fevereiro, que o guarda-vidas temporário Gabriel Henrique Santana de Freitas, de 20 anos, colocou sua vida em risco para salvar uma criança que se afogou no mar em Guarujá, no litoral São Paulo. O salvamento, tido como heroico após enfrentar ondas de mais de dois metros e ter dificuldades extremas para chegar à orla da praia, fez Gabriel ter certeza da profissão que deseja seguir. “Naquele momento eu não pensei em mais nada, foquei em salvar aquele menino de todo o jeito, não importa o que acontecesse”, afirmou.

Nesta quarta-feira (26), Gabriel e os demais guarda-vidas que atuaram na ocorrência, além de três policiais militares do Comando de Aviação da corporação — que fizeram os primeiros atendimentos e resgataram a vítima a um hospital por meio da aeronave —, foram homenageados e receberam uma medalha de coragem, no Quartel Geral da Polícia Militar, no centro da capital.

Essa é a segunda vez que Gabriel atua como guarda-vidas temporário e afirmou que nunca enfrentou um resgate tão difícil quanto esse.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível notar a imensidade das ondas. O helicóptero Águia da PM sobrevoou o local do resgate, mas não conseguiu resgatar a vítima. Foi nesse momento que Gabriel conseguiu pegar o menino, de 12 anos, que se afogava. Ele enfrentou as ondas com o garoto nos braços até chegar em uma rocha.

“Pela agitação do mar, poderia ter acontecido uma tragédia, mas só foquei em tirar o menino dali. Saber que hoje ele está bem e que conseguimos entregá-lo vivo para a família é uma satisfação enorme”, acrescentou o guarda-vidas.

Agora, Gabriel pensa no futuro. O desejo é prestar concurso para a Polícia Militar e passar a atuar como bombeiro. “Eu sempre quis entrar para a corporação, mas isso veio para me dar a certeza.”

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas, que entregou a medalha aos guarda-vidas e policiais, explicou que o objeto da homenagem é para que eles sempre se lembrem do ato heroico. “Vocês representam esperança para as pessoas”, disse.

O comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Nilton Zacarias, fez uma referência bíblica ao ato: “O nosso anjo Gabriel lá na pedra praticamente representou uma luta de Davi contra Golias com aquelas ondas imensas”.

Em 30 anos, GBMar salvou mais de 95 mil pessoas

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), que atua nas regiões litorâneas e em represas, salvou mais de 95 mil pessoas em 30 anos. Somente no ano de 2024, foram 3,4 mil vítimas salvas no litoral paulista.

Com se tornar um guarda-vidas voluntário?

O Governo do Estado de São Paulo autorizou, em outubro do ano passado, a contratação de 600 guarda-vidas para reforçar a segurança dos banhistas e aumentar a prevenção de afogamentos durante o verão. O serviço é prestado por cinco meses, com início em novembro e término em março, após o Carnaval.

Os candidatos passaram por um processo seletivo com provas de natação avaliadas pelo GBMar. Gabriel foi um dos que passaram na seleção. O salário é R$ 2,4 mil por mês, além de benefícios.

Todos os anos, com a proximidade do verão, o governo abre a seleção para contratar os profissionais, que reforçam a segurança de banhistas nas praias e represas paulistas, que recebem milhares de turistas.