“Só fé” vira trilha das redes sociais da banda Simple Plan

O Grelo também é internacional, vida! Do topo das paradas musicais ao conhecimento de referências mundiais da música. Em um pouco mais de mês de existência, o cantor Grelo já alcançou o primeiro lugar nas plataformas digitais, fez o primeiro show com público cantando em coro o hit “Só Fé”, emplacou 11 músicas no Top 50 Viral Brasil e tem seu trabalho compartilhado por uma das maiores bandas de rock do mundo, Simple Plan. Confira: https://www.instagram.com/reel/C_LbcDDgcZR/?igsh=MXR4Z285anNvaXVxZw==

“Tudo que está acontecendo é surreal demais, quando que eu ia imaginar uma música minha na publicação do Simple Plan? Que doideira. Estou muito feliz com tudo que a ‘Só fé’ e outras faixas vem conquistando, tenho muito ainda para mostrar. Eu tô me divertindo acompanhando a festa dos brasileiros nos comentários!”, comenta.

Gabriel De Ângelo (Grelo) é um compositor mais de 500 músicas gravadas, como “Esqueça-me se for capaz” de Marília Mendonça com Maiara & Maraísa, “Traumatizei” de Henrique & Juliano, “Perrengue” de Gusttavo Lima, “Erro Gostoso” da Simone Mendes, “S de saudade” de Zé Neto & Cristiano e em tantas outras de Luan Santana, Matheus & Kauan, Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Felipe Araújo.