‘Só com Filippi Diadema vai seguir avançando’, declara Haddad

O ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, caminhou pelas ruas da Vila Nova Conquista, exemplo de políticas públicas da gestão do prefeito Filippi de valorização do território e de empoderamento da periferia da cidade. Em cima de um caminhão de som e ao lado de Filippi, Haddad celebrou os avanços das gestões petistas na cidade e lembrou que as obras que vão seguir transformando o município, como o Novo Hospital e o CEU, só têm virado realidade graças à parceria de Filippi e o presidente Lula.

“O Filippi é um daqueles políticos que quase não têm rejeição pelo tanto de obra que entregou para essa cidade. Foi o prefeito que fez o Quarteirão da Saúde, entregou escolas e UBSs, e agora vai fazer o Novo Hospital, o CEU, o Instituto Federal. E como você tem conseguido fazer tudo isso, Filippi?”, perguntou Fernando Haddad. “Graças ao governo do presidente Lula e de pessoas como você, ministro Haddad”, respondeu Filippi, de bate-pronto.

O governo Lula já encaminhou R$ 800 milhões em investimentos para Diadema, recurso esse que está sendo aplicado no Novo Hospital, no CEU do Promissão, no futuro CEU do Inamar, no Periferia Viva (que vai requalificar os núcleos Gazuza e Marilene), no Minha Casa, Minha Vida, entre outras obras.

“Diadema não pode trocar o certo pelo incerto. Um prefeito com inúmeras realizações, com olhar social, que conhece o povo, que ama essa cidade por alguém que muitas vezes temos dificuldade de compreender o que ele quer falar. Filippi tem amor por Diadema, cuida de cada pedaço dessa cidade, com carinho e trabalho. Foi por isso que fiz questão de vir para cá e fazer essa caminhada com o Filippi”, afirmou.

Filippi agradeceu muito o apoio do presidente Lula, lembrando que, nos seus dois primeiros anos, teve de lidar com uma Prefeitura administrativamente e financeiramente desestruturada, com a pior pandemia sanitária do século e com um governo federal que virava as costas para Diadema. “Foi o presidente Lula retornar ao comando deste País que a normalidade se estabeleceu. O Brasil vem crescendo, a economia está melhorando, estamos gerando mais empregos e, para Diadema, agora temos um presidente amigo da nossa cidade. Com apoio do presidente Lula, sairemos de um governo bom para um governo ótimo”, afirmou.

VILA NOVA CONQUISTA

A consolidação da Vila Nova Conquista como bairro foi possível graças aos governos do PT e ao trabalho do prefeito Filippi. A ocupação do terreno se concretizou entre 1994 e 1995, e o prefeito Filippi determinou a realização de um ousado plano de urbanização da área. Entre 1997 e 2000, houve tentativa de descaracterizar toda luta dos moradores. Mas, em 2001, com Filippi, as obras avançaram.

Hoje a Vila Nova Conquista, que fica perto do bairro Piraporinha, é um bairro consolidado, asfaltado, com água encanada e esgoto. Neste mandato, Filippi recapeou quase a totalidade do bairro, instalou lâmpadas de LED, reformou a UBS Nova Conquista e ampliou políticas públicas de empoderamento dos moradores do local.

“Aqui é o símbolo dos governos do PT. Era só barro, terra. Hoje é um bairro urbanizado, de gente trabalhadora, honesta, e a prova de que um governo com olhar social é capaz de transformar a vida das pessoas”, declarou.