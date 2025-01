“Só Alegria” Novo EP do Felipe Dylon nas plataforma

Com músicas animadas e dançantes, que refletem a pegada vibrante da estação, a criação deste trabalho começou em junho de 2024, quando Felipe entrou em estúdio ao lado de Dudu Chermont, produtor musical da Urca Music. Juntos, começamos a compor e desenvolver as canções que formam o EP.

O projeto é composto por cinco músicas, sendo duas de autoria de Felipe, uma feita em parceria com Dudu Chermont e duas compostas exclusivamente por Dudu.

Como músicas do EP

O Verão Aqui no Rio (de Dudu Chermont)

“Foi muito legal quando no estúdio, e logo no início das atividades, o Dudu me convidou para essa música. Me identifiquei na hora com a sonoridade e o ritmo animado. Achei que a gravação ficou ótima! Ela me apresenta em uma fase mais confiante e madura. Deixo aqui meu amor por essa canção, pelos timbres e pelo astral dançante.” –Felipe Dylon

No Seu Olhar (de Felipe Dylon e Dudu Chermont)

“Essa música, que compõe algumas pitadas do Chermont, foi inspirada em momentos marcantes, como um show que fiz com minha mãe, Arthur Maia e Cláudio Infante. A energia deles foi uma grande influência. Recentemente, após participar de um workshop do Cláudio no festival em homenagem ao Arthur Maia, cheguei em casa e comecei a compor. A canção ficou muito boa, com a bateria do Claudinho sensacional. Acho que ela somou muito ao EP.” –Felipe Dylon

Ela É Linda (de Felipe Dylon)

“Essa música boa é da época da banda Na Boa. Decidimos resgatá-la porque é um verdadeiro hino para nós, cheio de boas memórias! Modernizamos a faixa, acertamos os detalhes da gravação e o resultado ficou incrível. A voz, as guitarras… tudo ficou muito bem alinhado. Sem dúvida, é uma das melhores do EP.” –Felipe Dylon

Menina Marina (de Dudu Chermont)

“Essa é uma canção mais romântica, com um charme especial. Caprichamos muito nela no estúdio. As timbragens foram incríveis, e ela trouxe um equilíbrio perfeito ao material. Esse romantismo é, sem dúvida, nosso carro-chefe e a proposta que sempre buscamos.” –Felipe Dylon