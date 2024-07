Smorgasburg Brasil volta para quarta edição em São Paulo

Criado em Nova York, o Smorgasburg volta a São Paulo para sua 4ª edição, nos dias 20 e 21 de julho, no parque Ibirapuera, na região sul.

O evento traz mais de cem chefes e inovações gastronômicas em barracas e food trucks, além de arte de rua, jazz, folk e reggae.

Os sucessos gastronômicos das edições anteriores já estão confirmadas, como o rámen burguer (macarrão no lugares dos pães), hambúrguer de raclette, um tipo de queijo, e de salmão. Também serão vendidos acarajés, churros, macarons, empanadas e tacos.

Mixologia experimental, cerveja e vinhos também fazem parte da agenda

As atrações completas estão no Instagram do evento. A entrada é gratuita mas é necessário reservar o ingresso no sympla.com.br

Quando Sáb. (20) e dom. (21), das 11h às 19h30

Onde Obelisco do Ibirapuera – av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul

Preço Entrada grátis, reserva de ingressos em sympla.com.br

Link: https://www.instagram.com/smorgasburgbrasil/