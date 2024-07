Smartphone top de linha mais antigo ou um modelo intermediário novo: Qual deles é a melhor opção?

Todos os meses, novos smartphones são lançados no mercado, e muitos consumidores acabam em dúvida sobre qual modelo investir. Será que vale mais a pena comprar um top de linha um pouco mais antigo, um ou aparelho intermediário novo?

Essa resposta depende muito do perfil de cada consumidor. Abaixo, confira dicas sobre o que considerar antes de comprar um smartphone novo.

Analise as especificações técnicas de cada aparelho

Ao ficar em dúvida em relação a um top de linha antigo ou um intermediário recém-lançado, o primeiro passo é analisar as principais especificações técnicas de ambos os modelos. Entre elas, é importante verificar a qualidade da tela, a resolução das câmeras, o processador e a capacidade de armazenamento.

No que diz respeito à tela, os modelos top de linha, mesmo aqueles um pouco antigos, geralmente contam com uma tecnologia superior aos aparelhos considerados intermediários. Telas com a tecnologia AMOLED, por exemplo, apresentam uma nitidez excelente e cores precisas, enquanto telas LDC, por sua vez, são um pouco inferiores nessa comparação.

Reconheça as suas prioridades

A decisão sobre qual aparelho adquirir depende das prioridades e necessidades de cada usuário. Para aqueles que priorizam tirar fotos de alta qualidade, a capacidade da câmera é um aspecto crucial. Nesse sentido, algumas marcas são reconhecidas por investir em câmeras repletas de funcionalidades, que melhoram a nitidez de fotos com pouca iluminação ou tiradas em zoom.

Por outro lado, os usuários que querem utilizar o celular para acessar jogos online e os sites de cassinos populares no Brasil podem se beneficiar de um aparelho com um bom processador. O processador é o componente responsável pelo desempenho do smartphone, ou seja, a sua capacidade de rodar vídeos e outros conteúdos multimídia de maneira fluída e sem travamentos.

Há ainda os usuários que utilizam o celular constantemente, seja para trabalhar, estudar ou por lazer. Nesse caso, é importante conferir a autonomia da bateria, pois esse é um aspecto que pode variar bastante entre os aparelhos intermediários e top de linha.

Fique atento para as promoções

Por último, mas não menos importante, o preço também é uma característica essencial ao escolher um smartphone. A dúvida de muitos consumidores entre um aparelho intermediário novo e um top de linha mais antigo é justamente pela faixa de preço de ambos ser bastante similar.

Porém, o top de linha mais antigo possui chances maiores de entrar em promoção e ter descontos consideráveis do que o intermediário novo, que acabou de ser lançado. Isso acontece pois as grandes redes varejistas costumam oferecer reduções de preço nos aparelhos que já foram lançados há mais tempo.

No entanto, seja qual for o modelo escolhido, outra ótima dica é esperar até a época das principais liquidações do ano. Em março, por exemplo, muitas lojas aplicam descontos consideráveis durante a semana do consumidor. Já em novembro, na última sexta-feira do mês, é celebrada a Black Friday, um dos dias mais vantajosos do ano para fazer compras.