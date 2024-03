Smart rings: conheça os anéis inteligentes da Oura e da Samsung

Os smart rings (anéis inteligentes em português) fazem parte da mais nova tendência do setor de dispositivos tecnológicos vestíveis conhecidos como wearable. O diferencial desses aparelhos está justamente na possibilidade de “vestir a tecnologia”, ou seja, usá-los no corpo para introduzir as funcionalidades digitais de forma mais prática no dia a dia.

Os smartwatches e as smartbands são os wearables mais utilizados nos últimos anos e que foram responsáveis por tornar esse tipo de dispositivo tão popular. Agora, os smart rings estão ganhando espaço no mercado e prometem trazer ainda mais inovações com o foco em recursos de saúde e bem-estar dos usuários. Os modelos Oura Ring da Oura e o lançamento do Galaxy Ring da Samsung são os destaques quando falamos sobre anéis inteligentes.

Até mesmo atletas e pessoas famosas já foram vistos utilizando os dispositivos. Em 2020, a liga de basquete dos Estados Unidos (NBA) distribuiu mais de 2.000 smart rings da Oura para os jogadores e funcionários com o objetivo de facilitar a avaliação da saúde dos atletas e, consequentemente, o combate a propagação do Covid-19 durante a pandemia. Em 2022, foi a vez da seleção brasileira de futebol utilizar os anéis inteligentes para avaliar a saúde dos jogadores durante o ano de Copa do Mundo. No caso do time do Brasil, não existe confirmação sobre a marca dos dispositivos usados. Celebridades como Will Smith, Jennifer Aniston, príncipe Harry e Meghan Markle também aderiram aos smart rings.

Oura Ring

O Oura Ring é o anel inteligente da empresa finlandesa Oura e reúne uma série de recursos para monitorar a saúde do usuário. O smart ring possui sensores avançados para avaliar o bem-estar do indivíduo e fornece dados detalhados através do aplicativo da marca disponível para Android e iOS. Entre as suas funções, o Oura Ring é capaz de rastrear a frequência cardíaca, medir a temperatura, avaliar a qualidade do sono (abrangendo todos os estágios, como leve, profundo e REM), detectar a oxigenação do sangue e avaliar o nível de estresse. Essas informações são monitoradas constantemente e em situações diversas, como em repouso ou durante os treinos.

Os anéis inteligentes da Oura possuem integração com outros aplicativos de saúde, incluindo o Apple Saúde, Google Fit e Strava, por exemplo. Segundo a fabricante, o dispositivo possui bateria de longa duração, é produzido com titânio, é resistente à água e suporta uma ampla variedade de temperaturas ambientes, como saunas e banhos de gelo. No site oficial, a companhia disponibiliza os modelos Heritage e Horizon com até seis opções de cores e preços a partir de US$ 299. Recentemente, em março (2024), a Oura também passou a comercializar os seus smart rings na Amazon dos Estados Unidos.

Galaxy Ring da Samsung

A Samsung apresentou o Galaxy Ring com mais detalhes nesta última edição do evento de tecnologia móvel MWC 2024 em Barcelona, na Espanha. O smart ring da marca sul-coreana deve seguir os passos do Oura Ring e focar no monitoramento da saúde e bem-estar das pessoas. De acordo com a Samsung, o anel inteligente oferecerá insights integrados com base nos dados coletados dia e noite e contará com três opções de cores e nove tamanhos diferentes. Alguns especialistas ainda apontam que a integração para leitura das informações será feita pelo Samsung Health. O Galaxy Ring ainda não tem data de lançamento.

