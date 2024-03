SLS estreia o inovador evento APEX em Las Vegas, com participação do melhores skatistas de Street

A Street League Skateboarding (SLS) anuncia a inauguração do seu revolucionário evento APEX, criado para redefinir o panorama do skate profissional. Este formato inovador, concebido para desafiar, inovar, elevar e fazer progredir o esporte, será realizado neste sábado (30), no UFC APEX em Las Vegas, Nevada. Inspirado na intimidade e na intensidade do “Clube da Luta”, o formato SLS APEX é um modelo de competição condensado, projetado para ampliar a intensidade de um evento típico, elevando os riscos de cada manobra a níveis sem precedentes.

Inspirada em pontos clássicos de rua, esta edição se baseia no icônico corrimão da Beverly Hills High 9, preparando o palco para que os skatistas façam manobras nunca antes vistas e ultrapassem os limites do que é possível fazer com o skate.

“Estamos empolgados em revelar o evento SLS APEX, um formato inovador que vemos como um complemento natural para nossos eventos clássicos”, comentou Matt Rodriguez, gerente geral da SLS. “Ao reunir os principais skatistas de rua do mundo para mostrar suas habilidades, em um evento apenas de Best Tricks, com uma pista inspirada em um local clássico, os fãs testemunharão a evolução e a emoção do skateboarding em primeira mão”, completa.

O primeiro SLS APEX contará com oito homens e oito mulheres na disputa, sendo seis dos skatistas de elite mundial de cada gênero, além de dois atletas convidados. O compromisso com a inclusão reforça a dedicação da SLS em abrir oportunidades e promover o talento e a diversidade na comunidade do skate.

Entre os homens, o Brasil será representado pelo atual campeão do SLS Super Crown World Championship, Giovanni Vianna e por Felipe Gustavo. Integram a lista os americanos Nyjah Huston, Branden Hoban e Alex Midler, o japonês Yuto Horigome, o australiano Shane O’Neil e o português Gustavo Ribeiro.

“Estou animado para as etapas do SLS APEX”, disse Nyjah Huston, seis vezes campeão do SLS Super Crown. “Acho que é uma ideia simples e legal. Sempre gostei muito de eventos que reproduzem pontos famosos das ruas, mas acho que ninguém fez isso antes, com uma verdadeira competição, em vez de apenas os caras saírem e mostrarem sua melhor manobra por uma hora. Esse formato é algo que todos nós estávamos esperando.”

Na disputa feminina, participarão as americanas Mariah Duran, Poe Pinson e Shiloh Catori, a holandesa Roos Zwetsloot, a chinesa Wenhui Zheng e a japonesa Liz Akama.

Os pontos acumulados nos eventos SLS APEX são válidos para a classificação do SLS Championship Tour, determinando a elegibilidade para participação no SLS Super Crown, que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo.

Sobre a SLS — Street League Skateboarding

Desde a sua criação em 2010, a Street League Skateboarding (SLS) impulsionou o skate de rua de uma coleção de eventos independentes para uma renomada série global. Como pioneiros do sistema de qualificação premium e formato de competição da modalidade, a SLS oferece um caminho do amador ao profissional e cria eventos ao vivo emocionantes em todo o mundo. O SLS Championship Tour é reconhecido como a principal competição profissional de skate de rua do mundo. Os eventos acontecem em praças personalizadas, exclusivas e com certificação SLS nas principais cidades do mundo, com os melhores do esporte competindo. A Street League Skateboarding (SLS) faz parte da ThrillOne Sports & Entertainment, empresa de conteúdo de última geração que vive da ligação de esportes, entretenimento e estilo de vida, combinando os recursos da Nitro Circus, SLS, Nitro Rallycross e ThrillOne Media. Uma plataforma multimídia fundada em 2020, a empresa é dedicada à criação de eventos esportivos de ação alucinantes e conteúdo original, alimentados pelos atletas, talentos e marcas com entretenimento baseado em emoção. Também possui uma das maiores redes de esportes de ação com mais de 40 milhões de seguidores em suas várias páginas e canais de marca.

Sobre a 213 Sports

Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu no ano de 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde como vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 80 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Vivo Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival,TRITON, WTR, Red Bull Pool Clash, SLS Super Crown World Championship, entre outros.