SLS Championship Tour: Rayssa Leal fica em segundo e Giovanni Vianna em quarto

Bicampeã mundial da Street League Skateboarding, Rayssa Leal abriu a temporada 2024 com a segunda colocação no SLS Paris, realizado neste sábado (24), na capital francesa. O título feminino da etapa ficou com a australiana Chloe Covell, que superou a maranhense por apenas um ponto.

Entre os homens, o atual campeão Giovanni Vianna (Santo André, SP) foi o único brasileiro a chegar à final, mas não conseguiu encaixar as manobras e terminou a etapa na quarta posição. Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Lucas Rabelo e Filipe Motta foram os outros brasileiros na disputa dos Knockout Rounds. A primeira colocação ficou com o francês Aurelien Giraud, que conquistou sua primeira vitória na SLS em casa, com presença de sua família e dos fãs franceses, que lotaram a Adidas Arena.

A próxima parada do SLS Championship Tour será o SLS APEX, a primeira de três etapas APEX realizadas na UFC Arena, em Las Vegas. Baseadas em obstáculos clássicos de rua, essas etapas terão vagas limitadas a oito homens e oito mulheres, sendo 6 vagas para os melhores atletas da temporada, além de dois skatistas convidados.

Ranking do SLS Championship Tour

Com o novo critério de classificação adotado pela Street League Skateboarding, os pontos acumulados nas oito etapas do ano determinarão os atletas classificados para o SLS Super Crown World Championship, a grande final mundial, que será realizada nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo.

Com isso, apesar de não ter conquistado o título em Paris, o desempenho dos dois brasileiros campeões de 2023 foi muito positivo, principalmente de Rayssa Leal, uma vez que a maranhense terminou apenas um ponto atrás de Covell. Confira abaixo a classificação após a primeira etapa:

Feminino:

Chloe Covell – 32.2 Rayssa Leal – 31.2 Yumeka Oda – 30.2 Liz Akama – 23.9 Momiji Nishiya – 22.9 Funa Nakayama – 14.8

Masculino:

Aurelien Giraud – 36.4 Gustavo Ribeiro – 27.2 Nyjah Huston – 27.1 Giovanni Vianna – 26.8 Sora Shirai – 22.8 Vicent Milou – 16.6



Calendário SLS Championship Tour 2024 :

● 24 de fevereiro: SLS Paris (França)

● 30 de março: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

● 20 de abril: SLS San Diego (EUA – Califórnia)

● 25 de maio: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

– Intervalo Jogos Olímpicos Paris 2024 –

● 31 de agosto: SLS APEX (EUA – Las Vegas)

● Outubro, à definir: SLS Austrália

● 23 de novembro: SLS Tóquio (Japão)

● 14 e 15 de dezembro: SLS Super Crown (São Paulo, Brasil)



Para outras notícias da Street League Skateboarding, incluindo atualizações do Championship Tour, informações de transmissão, e muito mais, acesse o site oficial da SLS. Siga a SLS no Instagram e Facebook. Conheça também o Instagram da SLS Brasil.

