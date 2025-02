SLS anuncia calendário 2025 com Super Crown em São Paulo

A Street League Skateboarding (SLS) anunciou o calendário do SLS Championship Tour 2025. O circuito contará com sete etapas ao redor do mundo, sendo três etapas em arenas, uma delas o SLS Super Crown World Championship, que acontecerá em São Paulo pelo terceiro ano consecutivo, consolidando o Brasil como um dos maiores palcos do skate global.

Além destas, a SLS realizará quatro etapas Spot Takeovers, cujo formato e localizações serão anunciados em breve. As etapas confirmadas são:

MIAMI – 3 de maio de 2025, no Watsco Center. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta quinta-feira, 13 de fevereiro.



– 11 de outubro de 2025, no Stade Roland-Garros. SLS SUPER CROWN – SÃO PAULO – 6 e 7 de dezembro de 2025, no Ginásio do Ibirapuera.

Nas últimas três edições do SLS Super Crown World Championship realizadas no Brasil (Rio de Janeiro em 2022; São Paulo em 2023 e 2024), Rayssa Leal dominou e se tornou a única skatista feminina tricampeã da SLS. Entre os homens, os campeões foram o português Gustavo Ribeiro (2022), o brasileiro Giovanni Vianna (2023) e o estadunidense Nyjah Huston (2024). São Paulo recebeu o Super Crown pela primeira vez em 2019, ocasião do título mundial da brasileira Pâmela Rosa.

“Estamos muito felizes com a confirmação de mais um SLS Super Crown no Brasil. A escolha do nosso país como sede da grande final da Street League Skateboarding reforça o importante trabalho de fomento ao mercado do skate nacional que realizamos juntos aos nossos parceiros locais e a grande relevância dos skatistas brasileiros na cena internacional. O evento tem crescido ano após ano, com 2024 tendo sido o maior Super Crown da história. Temos certeza que neste ano será ainda melhor”, explica Gabriel Naccarato, Head de Marca da V3A, agência que representa a SLS no Brasil.