SLS anuncia abertura da venda de ingressos para o SLS Super Crown World Championship

A Street League Skateboarding anuncia a data de abertura de vendas de ingressos para o SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros, que será realizada nos dias 14 e 15 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Esta será a primeira vez na história da SLS que um país sedia o Super Crown por três anos consecutivos. O evento contará com a presença da elite do skate street mundial, entre eles os medalhistas olímpicos, como Rayssa Leal, Kelvin Hoefler, Yuto Horigome, Liz Akama, Jagger Eaton, Funa Nakayama e Nyjah Huston.

As vendas serão realizadas exclusivamente através da plataforma Ticketmaster e os ingressos partem de R$150 no sábado e R$200 no domingo. Além dos ingressos individuais, há opções de pacotes familiares e pacotes para os dois dias de evento.

Confirmada como patrocinadora do evento pelo terceiro ano consecutivo, a BB Seguros garante aos seus clientes acesso a pré-venda exclusiva nos dias 20 e 21 de setembro, além de desconto de 35% em todos os setores e pacotes durante todo o período de vendas.

No dia 22 de setembro, a pré-venda será realizada para três grupos: clientes Ourocard (15% de desconto enquanto houver ingressos), clientes cadastrados no site da SLS Brasil (10% de desconto enquanto houver ingressos) e clientes que compraram ingressos nas últimas edições do Super Crown no Brasil (10% de desconto nos dias 22 e 23/09). Os descontos não são acumulativos.

Confira abaixo o calendário de vendas:

20 e 21/09 – Pré-venda exclusiva para clientes BB Seguros (35% de desconto) – Compre aqui

22/09 – Pré-venda para clientes Ourocard (15% de desconto) – Compre aqui

22/09 – Pré-venda para cadastrados no Site da SLS (10%) e clientes que compraram ingressos para uma das duas últimas edições do SLS Super Crown (10% nos dias 22 e 23/09) – Compre aqui

23/09 – Abertura da venda geral para o primeiro lote – Compre aqui

A definição dos atletas que disputarão o SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros será realizada através da classificação no SLS Championship Tour, que conta com oito etapas ao longo do ano.

A temporada contará com a maior premiação da história da SLS, com US$ 1,8 milhão distribuídos ao longo das etapas. Além disso, os vencedores do SLS Super Crown receberão a maior remuneração individual em competições profissionais de skate, levando para casa USD 100 mil cada.

“De forma inédita, o Brasil recebe o SLS Super Crown pelo terceiro ano consecutivo. Isso não seria possível sem a BB Seguros, nossa principal parceira viabilizando este projeto, o que nos dá muito orgulho. A BB Seguros é responsável diretamente pelo crescimento e consolidação do skate, não só no Brasil, mas no mundo”, afirma Pedro Dau de Mesquita, CEO da 213 Sports.

O SLS Super Crown World Championship é apresentado pela BB Seguros, com patrocínios da Monster Energy Drink, Cariuma, Tech Deck, G-Shock, Tiger Beer, Snickers, e apoios da Seven Boys, True Skate e Rumble Sports, e apoio institucional do Ministério do Esporte do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O evento é promovido pela 213 Sports, com realização da AEESB – Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil – e homologação da CBSk.

