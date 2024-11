Skate: Raicca Ventura é campeã da etapa final do Vert Battle

Neste sábado (02), Raicca Ventura conquistou o título da categoria feminina da última etapa do Vert Battle, principal campeonato de skate vertical do Brasil, realizado no Festival Tamo Junto BB, na Arena das Dunas, em Natal. Reunindo grandes nomes do skate brasileiro, a skatista não deu chance para as adversárias e confirmou seu favoritismo ao título, com 77.00 pontos como sua melhor nota.

Campeã mundial da modalidade Park no último mês de setembro, Raicca mostrou todo o seu repertório e a importância do vertical para a sua formação no esporte. Na sua segunda volta, a atleta do ABC paulista de apenas 17 anos alcançou o seu melhor somatório e garantiu o título do evento. Helena Laurino, de 12 anos, com 75.17 pontos, e Marina Lima, com 70.67 pontos, completaram o pódio.

O torneio funcionou da seguinte forma: todas as skatistas tinham o direito de 4 tentativas no Half Pipe, com voltas de 45 segundos cada. Somente a melhor nota de cada uma foi considerada. Idealizado pelo skatista profissional Rony Gomes, o Vert Battle é o evento de mais alto nível da categoria no país – e homologado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK). A competição foi dividida em 2 categorias: profissional masculino e feminino open. O evento oferece premiações igualitárias para homens e mulheres.

O campeonato também contou com a participação de Yndiara Asp, Sofia Curi, Manu Tomitake, Fernanda Galdino e Alice Nassi. Do lado de fora, Rayssa Leal, Isaquias Queiroz, Bob Burnquist, Gui Khury e diversas outras feras acompanharam a festa. Agora, neste domingo, às 10h, acontecem as finais masculinas com a presença de grandes nomes do skate brasileiro. Toda a ação será transmitida ao vivo pela TV Globo, durante o Esporte Espetacular.