Skate do Brasil chega a cinco medalhas olímpicas, duas em Paris, e se torna top 10

A medalha de bronze de Augusto Akio, 23, em Paris-2024, elevou o skate ao top 10 do Brasil pela quantidade de pódios em Olimpíadas.

Akio “medalhou” no skate park, assim como Pedro Barros, quarto agora, tinha feito em Tóquio-2020 (prata).

Também na edição no Japão, só que só skate street, subiram ao pódio Rayssa Leal e Kelvin Hoefler (ambos prata). Na França, Rayssa faturou o bronze na modalidade.

Com um total de cinco medalhas olímpicas, o skate se torna o décimo esporte mais vitorioso do país, pelo número de conquistas, junto com o basquete, que acumula uma prata e quatro bronzes.

No topo da lista estão judô (28), atletismo (20) e vela (19). Ao todo, o Brasil tem 164 medalhas em Olimpíadas, as primeiras três conquistadas pelo tiro esportivo na Antuérpia-1920.

Nestes Jogos, o Brasil, que tem até esta quarta-feira (7) 14 pódios, obteve mais medalhas com judô (um ouro, uma prata e dois bronzes) e ginástica (um ouro, duas pratas e um bronze).