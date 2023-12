SJC participa de “Encontro Nacional de Gestores de Promoção da Igualdade Racial” em Brasília

A Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial, promove nos dias 14 e 15 de dezembro o “Encontro Nacional de Gestoras e Gestores de Promoção da Igualdade Racial- 2023”, no Centro de Convenções Israel Pinheiro, em Brasília. A solenidade de abertura contará com a presença da Ministra de Promoção da Igualdade Racial, Aniele Franco.

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo estará presente no evento, e será representada pelo coordenador de Políticas para a População Negra, Robson Ferreira. “São Paulo é um dos estados pioneiros em adoção de políticas públicas de enfrentamento ao racismo, e a lei Estadual nº14.187/2010, serviu de modelo para vários estados da federação. Poder levar nossa experiência e conhecer outras formas de promover a igualdade racial contribuirá para aprimorar nosso trabalho, e avançarmos cada vez mais na inclusão socioeconômica da comunidade negra”, ressalta Ferreira.

A iniciativa, que reunirá gestoras e gestores que integram o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), tem como objetivo promover debates sobre a reconstrução e a consolidação das políticas de Promoção da Igualdade Racial nos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil.

Durante os dois dias de evento serão debatidos diversos temas, entre eles, Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Políticas de Ações Afirmativas e Superação ao Racismo, e Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades de Matriz Africanas, povos de Terreiros e Ciganos.